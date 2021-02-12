Maserati Элтона Джона продадут на аукционе

На британском аукционе The Market в конце февраля будет продан Maserati Quattroporte, принадлежавший певцу и композитору Элтону Джону.

Об этом сообщается на сайте аукциона. Седан оснащен 4,2-литровым V8 мощностью 400 л.с. Он позволяет разогнать седан до первой "сотни" за 5,2 секунды, а максимальная скорость достигает 275 км/ч.

Автомобиль окрашен в темно-зеленый цвет Verde. Машина находится практически в идеальном состоянии. Данный экземпляр Quattroporte 5-го поколения был изготовлен в 2005 году и имеет богатую комплектацию.

В частности, он оснащен задними сиденьями с функцией вентиляции и массажа, DVD-плеером с двумя парами наушников для пассажиров второго ряда, системой объемного звука Bose Hi-Fi и встроенным мини-холодильником. Для отделки интерьера используется бежевая кожа, а декоративные вставки выполнены из розового дерева.

Помимо машины покупателю достанется комплект "Памятных вещей Элтона Джона": пара водительских перчаток, несколько вырезок из прессы, письмо, адресованное "мистеру Джону", карточку консьерж-сервиса на его имя, CD и DVD-диски с его творчеством. За седан планируют выручить от 15 до 40 тысяч фунтов.

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