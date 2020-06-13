Безумный гибрид маршрутки и Lamborghini показали на видео

В соцсетях появился ролик с очень необычным транспортным средством. Оно являет собой гибрид городского автобуса и суперкара Lamborghini Aventador.

Яркая маршрутка выглядит довольно экстравагантно: со всех сторон это обычный автобус, исключение составляет лишь перед – здесь как раз установлен "нос" Ламборгини. Также у такого общественного транспорта многоспицевые колеса с низкопрофильной резиной, боковые зеркала, как у легковушки, открывающиеся вверх двери, а в салоне – спортивные сиденья.

Гибрид маршрутки и Lamborghini Скриншот видео

Наконец, по кузову машины повсеместно разбросаны надписи "Lamborghini" – они ещё больше заставляют обращать внимание на такой автобус.

Впрочем, есть одно "но" – машина эта ненастоящая, в данном случае речь идет об анимации. Ролик создал пользователь соцсети TikTok под ником fnmeka.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в соцесетях опубликовали фото, возможно, самого странного Мерседеса в мире.

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