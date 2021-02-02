Manhart Performance показала очередной 'нелегальный' спорткар

Немецкое тюнинговое ателье Manhart Performance представило очередную новинку – 600-сильное спорткупе MH2 GTR.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Мастера тюнинга из Manhart Performance продолжают радовать поклонников чистой мощи и напрочь игнорируют любые экологические нормы. Практически вся их продукция отправляется на экспорт, так как не в состоянии пройти немецкие нормы TUV.

Вот и очередное детище – мощное купе MH2 GTR – не удастся поставить на учет на родине Карла Бенца и Готлиба Даймлера. Что, впрочем, совершенно не останавливает инженеров компании из Вупперталя. За основу для своего очередного проекта тюнеры взяли спорткупе BMW M2 CS. Напомним, что прошлой осенью Manhart Performance представил модель MH4 GTR, созданную на базе M4 DTM Champion Edition. Теперь пришла пора "прокачать" младшего собрата.

Сам по себе BMW М2 СS (F87) уже достаточно эксклюзивен – в 2020 году компания из Мюнхена выпустила всего 2200 экземпляров. Что уж говорить про MH2 GTR…

В Manhart Performance подошли к проекту со всей серьезностью. Автомобиль получил дополнительный карбоновый обвес, в том числе, массивное заднее антикрыло, обеспечивающее высокую прижимную силу. Широкие крылья дополнили карбоновыми "жабрами" для отвода воздуха от шин и двигателя.

Трехлитровую рядную "шестерку", которая у заводского BMW М2 СS имеет 450 л.с. и 550 Нм "прокачали" до 600 л.с., а момент вырос до внушительной величины 830 Нм. Для этого были установлены: новые турбины S55, интеркулер CSF, карбоновый впускной коллектор ARMA и стальная спортивная выхлопная система, которую венчает "квартет" карбоновых патрубков. Блок управления двигателем и всю электронику перенастроили с учетом возросшей мощности. С этой же целью была модернизирована 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением.

Для повышения стабильности и более острого управления на автомобиле установили новую подвеску, разработанную при участии специалистов компании H&R. Матово-черные кованные 20-дюймовые диски Concave One "обули" в спортивную резину Michelin Pilot Sport Cup 2 размерностью 255/30 спереди и 295/25 – сзади.

В салоне появились "ковши" Recaro, а руль BMW M Performance и рычаг переключения передач DKG украсили карбоновые вставки.

На месте левого центрального воздуховода системы вентиляции появился небольшой дисплей, который снабжает водителя различной информацией о работе двигателя и динамических параметрах.

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