Главная Новости
9 января • обновлено в 14:46
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Редкий седан Chevrolet предлагают за цену Porsche Panamera

1.1т
Читать материал на украинском

В США в продаже появился уникальный 4-дверный тарга-седан Chevrolet Corvette 1980 года с минимальным пробегом.

Как стало известно OBOZREVATEL, американская фирма NBS Auto, занимающаяся торговлей подержанными авто, выставила на продажу редкую версию культового спорткара Chevrolet Corvette. В начале 80-х годов было изготовлено всего 6 экземпляров необычного авто – один выставочный прототип и пять машин, построенных по заказу немногочисленных клиентов.

1980 Chevrolet Corvette California Custom Coach

1980 Chevrolet Corvette California Custom Coach

nbsautoshowroom.com

Новости
Топ-10 самых безумных суперкаров от Hennessey Performance: видео

Компания California Custom Coach из Пасадены планировала выпускать до 40 таких "стретчей" в год по цене $35 тысяч. С учетом того, что за обычный Corvette официальные дилеры просили всего $13 тысяч, не удивительно, что только 5 машин нашли своих владельцев. Уникальный тарга-седан, выставленный на продажу, оснащен 5,7-литровым V8, а на одометре спорткара всего 21 тысяча миль (33,7 тысяч км).

1980 Chevrolet Corvette California Custom Coach "растянули" на 76 см

1980 Chevrolet Corvette California Custom Coach "растянули" на 76 см

nbsautoshowroom.com

1980 Chevrolet Corvette California Custom Coach

1980 Chevrolet Corvette California Custom Coach

nbsautoshowroom.com

1980 Chevrolet Corvette California Custom Coach, выставленный на продажу, проехал всего 21 тысячу миль

1980 Chevrolet Corvette California Custom Coach, выставленный на продажу, проехал всего 21 тысячу миль

nbsautoshowroom.com

1980 Chevrolet Corvette California Custom Coach получил очень необычный кузов тарга-седан

1980 Chevrolet Corvette California Custom Coach получил очень необычный кузов тарга-седан

nbsautoshowroom.com

Для изготовления каждого экземпляра требовалось два автомобиля-"донора". После модернизации длина машины выросла на 762 мм до 5387 мм. На сегодняшний день известны всего два сохранившихся автомобиля, один из которых предлагается приобрести за $102 562. За аналогичную цену можно купить новый Porsche Panamera.

Новости
Самые дорогие авто, которые были проданы в 2019 году

Один из двух сохранившихся экземпляров принадлежал певице Дороти Макгуайр из популярного в 50-е годы трио McGuire Sisters. Позже автомобиль был продан и попал в руки коллекционера "Корветтов" Майку Ягеру, который провел реставрацию машины в мастерской Даниэла Ливина. Модель отличается цветом серебристый "металлик" и белым кожаным салоном.

1980 Chevrolet Corvette California Custom Coach, принадлежавший певице Дороти Макгуайр

1980 Chevrolet Corvette California Custom Coach, принадлежавший певице Дороти Макгуайр

superchevy.com

1980 Chevrolet Corvette California Custom Coach

1980 Chevrolet Corvette California Custom Coach

superchevy.com

1980 Chevrolet Corvette California Custom Coach

1980 Chevrolet Corvette California Custom Coach

superchevy.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, в гараже обнаружили Chevrolet Corvette на советских номерах.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
США
Теги
Chevrolet Porsche суперкар новости авто
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
А жидкого,не предлогают?.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги