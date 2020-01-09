Редкий седан Chevrolet предлагают за цену Porsche Panamera

В США в продаже появился уникальный 4-дверный тарга-седан Chevrolet Corvette 1980 года с минимальным пробегом.

Как стало известно OBOZREVATEL, американская фирма NBS Auto, занимающаяся торговлей подержанными авто, выставила на продажу редкую версию культового спорткара Chevrolet Corvette. В начале 80-х годов было изготовлено всего 6 экземпляров необычного авто – один выставочный прототип и пять машин, построенных по заказу немногочисленных клиентов.

1980 Chevrolet Corvette California Custom Coach nbsautoshowroom.com

Компания California Custom Coach из Пасадены планировала выпускать до 40 таких "стретчей" в год по цене $35 тысяч. С учетом того, что за обычный Corvette официальные дилеры просили всего $13 тысяч, не удивительно, что только 5 машин нашли своих владельцев. Уникальный тарга-седан, выставленный на продажу, оснащен 5,7-литровым V8, а на одометре спорткара всего 21 тысяча миль (33,7 тысяч км).

1980 Chevrolet Corvette California Custom Coach "растянули" на 76 см nbsautoshowroom.com

1980 Chevrolet Corvette California Custom Coach nbsautoshowroom.com

1980 Chevrolet Corvette California Custom Coach, выставленный на продажу, проехал всего 21 тысячу миль nbsautoshowroom.com

1980 Chevrolet Corvette California Custom Coach получил очень необычный кузов тарга-седан nbsautoshowroom.com

Для изготовления каждого экземпляра требовалось два автомобиля-"донора". После модернизации длина машины выросла на 762 мм до 5387 мм. На сегодняшний день известны всего два сохранившихся автомобиля, один из которых предлагается приобрести за $102 562. За аналогичную цену можно купить новый Porsche Panamera.

Один из двух сохранившихся экземпляров принадлежал певице Дороти Макгуайр из популярного в 50-е годы трио McGuire Sisters. Позже автомобиль был продан и попал в руки коллекционера "Корветтов" Майку Ягеру, который провел реставрацию машины в мастерской Даниэла Ливина. Модель отличается цветом серебристый "металлик" и белым кожаным салоном.

1980 Chevrolet Corvette California Custom Coach, принадлежавший певице Дороти Макгуайр superchevy.com

1980 Chevrolet Corvette California Custom Coach superchevy.com

1980 Chevrolet Corvette California Custom Coach superchevy.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, в гараже обнаружили Chevrolet Corvette на советских номерах.

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