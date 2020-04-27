Маленький огнеборец: пожарный ЗАЗ вызвал переполох в сети

Мелкосерийный пикап ЗАЗ-968МП, первоначально созданный для внутризаводского использования, превратили в яркий шоу-стоппер.

Запорожский пикап подготовили для борьбы с огнем kbsmirnova.ru

На автомобильном заводе ЗАЗ в Запорожье в 1990 году был создан пикап, получивший обозначение ЗАЗ-968МП. Автомобиль собирался по обходной технологии, мелкими партиями.

Запорожский пикап подготовили для борьбы с огнем kbsmirnova.ru

Запорожский пикап подготовили для борьбы с огнем kbsmirnova.ru

Один из таких автомобилей, по словам очевидцев, служил в качестве автомобиля пожарной охраны на производственном объединении "Игрушка" в Ленинграде. Помимо перевозки противопожарного инвентаря, он также использовался для буксирования пожарной мотопомпы.

Запорожский пикап подготовили для борьбы с огнем kbsmirnova.ru

По заказу одного из коллекционеров в мастерской "КБ Смирнова" взялись за воссоздание реплики подобного пожарного тандема. Для этих целей были приобретены "доноры" – пикап ЗАЗ и мотопомпа того же периода.

Запорожский пикап подготовили для борьбы с огнем kbsmirnova.ru

С учетом того, что автомобиль служил на заводе игрушек, проект также решили выполнить в соответствующем "игрушечном" стиле. Правда, создатели отмечают, что "игрушечность" относится только к яркому внешнему виду. Технически ЗАЗ и мотопомпа представляют собой полноценный пожарный расчет для эффективной борьбы с огнем.

Запорожский пикап подготовили для борьбы с огнем kbsmirnova.ru

В процессе реализации проекта автомобиль был полностью разобран, перекрашен в красный цвет, соответствующий ГОСТу. Кузов усилили, воссоздали салон с использованием оригинальных материалов, установили СГУ, проблесковые маяки и дополнительные фары.

Запорожский пикап подготовили для борьбы с огнем kbsmirnova.ru

В кузове разместили 9 оригинальных огнетушителей ОП-5. У машины увеличили дорожный просвет, а вместо штатных установили "зубастые" шины ИВ-167 от ЛУАЗ. Мотопомпа также полностью восстановлена и укомплектована необходимым пожарным инвентарем.

Запорожский пикап подготовили для борьбы с огнем kbsmirnova.ru

После окончания работ, автомобиль отправился в частную коллекцию к состоятельному заказчику.

Как писал ранее OBOZREVATEL, на ЗАЗе прекратили производство автомобилей Lada.

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