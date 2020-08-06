Маленький электрокар взял на буксир три внедорожника массой 9 тонн

Smart Electric Drive – электромобиль, который идеально подходит для больших городов. За счет небольших размеров на нем можно мчать и парковаться, по сути, где угодно. Однако, это его далеко не единственный плюс.

Как оказалось, эта "малолитражка" способна взять на буксир очень крупный груз, что на практике выяснили авторы YouTube-канала The Fast Lane Truck.

Smart Electric Drive. Фото: Daimler

Электрический Смарт обладает скромной отдачей в 75 сил и 130 Нм, но, с другой стороны, максимальный крутящий момент электродвигателя доступен практически сразу после нажатия газа. Благодаря этой способности (впрочем, она есть у многих других электромобилей) немецкий электрокар способен творить чудеса.

Итак, блогеры решили выяснить, сможет ли Smart Electric Drive "протянуть" три крупных внедорожника. Для этого они прицепили к нему Jeep Gladiator массой около 2,2 тонн, Chevrolet Silverado, который весит примерно 2,5 тонны и Ford F-250 – этот автомобиль и вовсе тянет на 4 тонны.

Итог теста – Смарт справился с задачей, причем сделал это без каких-либо колебаний. Увидеть весь эксперимент можно в этом видео:

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