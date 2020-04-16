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16 апреля • обновлено в 11:05
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Маленький Duster: Renault Sandero показали в виде кроссовера

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Новый Renault Sandero 2021, о котором мы уже говорили, появится до конца 2020 года. Разумеется, будет и бюджетный кроссовер – Renault Sandero Stepway.

На данный момент о новинке, которая в Западной Европе известна как Dacia Sandero Stepway, известно не так много. Мы знаем, что модель переедет на платформу Renault Clio 2020. Поэтому управляемость нового Рено Сандеро буквально перейдет на следующий уровень.

Возможный вариант дизайна Renault Sandero Stepway 2021 (под брендом Dacia)

Возможный вариант дизайна Renault Sandero Stepway 2021 (под брендом Dacia)

autozeitung.de

Художники Autozeitung продемонстрировали свой взгляд на Sandero Stepway – компактный кроссовер, который намного меньше Renault Duster. Это лишь один из предполагаемых вариантов, но он все же может оказаться близким к серийному авто.

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От стандартного хэтчбека внедорожная модификация будет отличаться новыми бамперами с большим количеством неокрашенного пластика, расширенными колесными арками и увеличенным клиренсом. Но привод по традиции останется передним. Ведь в линейке компании для более требовательных покупателей существует полноприводный Рено Дастер.

Актуальное, второе поколение Renault Sandero Stepway

Актуальное, второе поколение Renault Sandero Stepway

group.renault.com

Двигатели Sandero 2021:

  • бензиновый 1 л, атмосферный (75 л.с.)

  • бензиновый 1 л, турбо (100 л.с.)

  • дизельный 1,5 л, турбо (85 л.с.)

  • дизельный 1,5 л, турбо (115 л.с.)

Исходя из шпионских фото, которые есть на данный момент, салон Рено Сандеро 2021 станет намного современее. Производитель предложит крупный монитор информационно-развлекательной системы и, возможно, цифровой щиток приборов.

Салон Renault Sandero 2021

Салон Renault Sandero 2021

autozeitung.de

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, актуальный Sandero получил стильную спортивную модификацию.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
Renault кроссовер бюджетный автомобиль новые авто авто
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