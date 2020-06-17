Лютый седан: BMW представила новую M5 2021

Всего через неделю после презентации обновленной 5-Series BMW официально представила спортивную версию M5. Заряженный седан получил ряд аналогичных изменений, и в основном они коснулись внешнего вида и оснащения.

У обновленной BMW M5 такая же новая радиаторная решетка, как у обычной 5-Серии (то есть, "ноздри" стали больше). Кроме того, изменились форма переднего бампера и оптика (они прибавили в агрессивности), а сзади появились фонари с трехмерным рисунком, а также новой формы диффузор и патрубки выхлопной системы.

Обновленная BMW M5 2021 BMW

В хардкорной версии BMW M5 Competition традиционно вместо хрома присутствуют черные акценты, а также глушители того же цвета. По желанию заказчика седан может быть оснащен спортивной выхлопной системой со встроенными клапанами для регулировки "рыка". Кроме того, M5 теперь доступен в 5 новых цветах и ​​с 20-дюймовыми колесами знакомыми от спорт-купе M8.

Обновленная BMW M5 2021 BMW

Обновленная BMW M5 2021 BMW

Обновленная BMW M5 2021 BMW

Главным новшеством в интерьере BMW M5 стало появление 12,3-дюймового экрана системы мультимедиа. Кроме того, традиционно спорт-седан отличается отделкой.

Обновленная BMW M5 2021 BMW

Обновленная BMW M5 2021 BMW

Под капотом BMW M5 по-прежнему располагается 4,4-литровый V8 с турбонаддувом, который выдает 600 лошадиных сил и 750 Нм., но если остановиться на версии M5 Competition, то её покупатель может рассчитывать на отдачу. 625 л.с. Стандартный M5 разгоняется до "сотни" за 3,4 секунды, в то время как M5 Competition достигает этой отметки за 3,3 сек. Максимальная скорость – 205 км/ч, но если убрать ограничитель, она возрастет до 304 км/ч.

Обновленная BMW M5 2021 BMW

Обновленная BMW M5 2021 BMW

А вот подвеска стало заметно другой: ее сделали не такой жесткой и чувствительной. За счет новых амортизаторов (от той же M8) улучшился баланс, управляемость и комфорт.

Обновленная BMW M5 2021 BMW

Обновленная BMW M5 2021 BMW

Обновленная BMW M5 2021 BMW

Обновленная BMW M5 2021 BMW

В Европе новая BMW M5 2021 появится в продаже в июле, и уже известно, что она подорожает после обновления. В Германии цены на обычный BMW M5 стартуют со 120 900 евро, а версия M5 Competition обойдется на 9000 евро дороже.

Обновленная BMW M5 2021 BMW

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что BMW сняла с производства свою самую крутую модель.