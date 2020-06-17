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Лютый седан: BMW представила новую M5 2021

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Новости
1,6 т.
Лютый седан: BMW представила новую M5 2021

BMW M5 2021

Всего через неделю после презентации обновленной 5-Series BMW официально представила спортивную версию M5. Заряженный седан получил ряд аналогичных изменений, и в основном они коснулись внешнего вида и оснащения.

У обновленной BMW M5 такая же новая радиаторная решетка, как у обычной 5-Серии (то есть, "ноздри" стали больше). Кроме того, изменились форма переднего бампера и оптика (они прибавили в агрессивности), а сзади появились фонари с трехмерным рисунком, а также новой формы диффузор и патрубки выхлопной системы.

Обновленная BMW M5 2021

Обновленная BMW M5 2021

В хардкорной версии BMW M5 Competition традиционно вместо хрома присутствуют черные акценты, а также глушители того же цвета. По желанию заказчика седан может быть оснащен спортивной выхлопной системой со встроенными клапанами для регулировки "рыка". Кроме того, M5 теперь доступен в 5 новых цветах и ​​с 20-дюймовыми колесами знакомыми от спорт-купе M8.

Обновленная BMW M5 2021

Обновленная BMW M5 2021

Обновленная BMW M5 2021

Обновленная BMW M5 2021

Обновленная BMW M5 2021

Обновленная BMW M5 2021

Главным новшеством в интерьере BMW M5 стало появление 12,3-дюймового экрана системы мультимедиа. Кроме того, традиционно спорт-седан отличается отделкой.

Обновленная BMW M5 2021

Обновленная BMW M5 2021

Обновленная BMW M5 2021

Обновленная BMW M5 2021

Под капотом BMW M5 по-прежнему располагается 4,4-литровый V8 с турбонаддувом, который выдает 600 лошадиных сил и 750 Нм., но если остановиться на версии M5 Competition, то её покупатель может рассчитывать на отдачу. 625 л.с. Стандартный M5 разгоняется до "сотни" за 3,4 секунды, в то время как M5 Competition достигает этой отметки за 3,3 сек. Максимальная скорость – 205 км/ч, но если убрать ограничитель, она возрастет до 304 км/ч.

Обновленная BMW M5 2021

Обновленная BMW M5 2021

Обновленная BMW M5 2021

Обновленная BMW M5 2021

А вот подвеска стало заметно другой: ее сделали не такой жесткой и чувствительной. За счет новых амортизаторов (от той же M8) улучшился баланс, управляемость и комфорт.

Обновленная BMW M5 2021

Обновленная BMW M5 2021

Обновленная BMW M5 2021

Обновленная BMW M5 2021

Обновленная BMW M5 2021

Обновленная BMW M5 2021

Обновленная BMW M5 2021

Обновленная BMW M5 2021

В Европе новая BMW M5 2021 появится в продаже в июле, и уже известно, что она подорожает после обновления. В Германии цены на обычный BMW M5 стартуют со 120 900 евро, а версия M5 Competition обойдется на 9000 евро дороже.

Обновленная BMW M5 2021

Обновленная BMW M5 2021

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что BMW сняла с производства свою самую крутую модель.

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