Люксовую маршрутку Lexus оценили дороже Porsche 911

Компания Lexus вывела на рынок люксовый минивэн LM. Самой удивительной вещью в этом автомобиле стала его цена – она, мягко говоря, немаленькая.

Как выяснил OBOZREVATEL, своё новое детище японцы оценили в 170 тыс. долларов, причем это только цена базовой версии. А вот топовый вариант обойдется уже в 213 тысяч долларов. Для понимания, спорткар Porsche 911 стоит намного дешевле – от 145 тысяч.

Lexus LM money.udn.com

Впрочем, указанная цена касается Китая (автомобиль поступил в продажу пока что только там), не исключено, что на других рынках машина обойдется дешевле.

Lexus LM money.udn.com

Так или иначе, но как для своего класса автомобиль действительно вышел дорогим. Что же Lexus предлагает за такие деньги? По сути, дорожный лайнер на колесах, который достигает в длину целых 5040 мм. Базовый вариант модели является семиместным, а вот топовый вариант идёт уже на 4 кресла с "плюшками" в виде электротрегулировок, вентиляции, массажа и подставок для ног. Также в максимальной комплектации положена перегородка между водительским и пассажирским отсеком, огромная плазма, холодильник, трехзонный климат-контроль и акустика с 19-ю динамиками. Внешне автомобиль примечателен огромной X-образной радиаторной решеткой - как у других автомобилей Lexus последних лет.

Lexus LM money.udn.com

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За движение Lexus LM отвечает 197-сильная гибридная силовая установка, в основе которой – бензиновый мотор на 2,5 литра (позднее появится 3,5-литровый V6 мощностью 301 л.с.). Кроме того, минивэн получил сверхмягкую подвеску.

Lexus LM money.udn.com

Lexus LM money.udn.com

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, Lexus полностью раскрыл характеристики своего первого электрического кроссовера.

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