Любой ЗАЗ за 100 долларов: в сети появился интересный проект

Сайт HUM 3D, который специализируется на создании и продаже высокодетализированных 3D-моделей, добавил в свой каталог продукцию, которая знакома каждому украинцу. Речь идёт об автомобилях ЗАЗ.

Среди боле чем 17 тыс. самых разных компьютерных моделей (зданий, техники, людей, животных мебели, еды и др.) в каталоге доступна вся линейка Запорожского автозавода – ЗАЗ-965А Запорожец, ЗАЗ-968М, ЗАЗ-1102 Таврия, ЗАЗ-1103 Славута, а также Vida и даже концептуальная Slavuta Nova.

3D-модель ЗАЗ-965А hum3d.com

Модели были разработаны с применением оригинальных чертежей, поэтому все тонкости дизайна, включая пропорции, гарантированно соблюдены. Макеты доступных в нескольких форматах, с ними можно работать в большинстве профильных программ. Для чего же конкретно нужны эти ЗАЗы? Например, их можно применить в компьютерной игре или же разработать цифровой вариант тюнинга собственного "Запорожца".

3D-модель ЗАЗ-968М hum3d.com

3D-модель ЗАЗ-1103 Славута hum3d.com

3D-модель ЗАЗ-1102 Таврия hum3d.com

3D-модель ZAZ Vida hum3d.com

3D-модель ZAZ Slavuta Nova. hum3d.com

Стоит такое удовольствие – 95 евро. Впрочем, за эти деньги покупатель получает лишь детализированный кузов автомобиля. Если же нужна полная модель, с полностью прорисованным интерьером, придётся заплатить намного больше – 600 евро. Зато при приобретении нескольких моделей обещают скидку.

Ранее OBOZREVATEL публиковал эксклюзивные фото электрического ЗАЗ Ланос (виденье того, каким мог бы быть такой автомобиль).