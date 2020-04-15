Лучший внедорожник Toyota сделали еще круче – и это не Land Cruiser

Toyota Land Cruiser – легендарный японский внедорожник. Но среди моделей Тойота был автомобиль покруче – Mega Cruiser, который производили с 1995 по 2002 год.

Этот внедорожник создавали в первую очередь для нужд армии. Да, аналогия с американским Hummer очевидна, как и сходство в дизайне. Военная Toyota Mega Cruiser была произведена в количестве более 3000 экземпляров. Но гражданских машин было намного меньше – 151 штука.

Внедорожник Toyota Mega Cruiser превратили в Mercedes G-class carakoom.com

Автомобиль получился огромный: длина превысила 5 м, а кузов настолько широк (2169 мм), что задний диван рассчитан на четырех человек! Таким образом, внедорожник Тойота Мега Крузер предлагает 6 посадочных мест при двухрядной компоновке.

Внедорожник Toyota Mega Cruiser превратили в Mercedes G-class carakoom.com

Внедорожник Toyota Mega Cruiser превратили в Mercedes G-class carakoom.com

Но машина, которую вы здесь видите, совсем не похожа на серийные версии. Дело в том, что владелец решил скрестить эту Toyota с Mercedes G-class. Поэтому внедорожник выглядит как растянутый в ширину и длину Мерседес Гелендваген.

Внешность Мерседес Гелендваген перенесли на Toyota wikipedia.org

Конечно, пропорции у Mega Cruiser совсем не те. Но стоит отметить, что работа проделана очень аккуратно и все кузовные панели, которые пришлось заменить или модифицировать, тщательно подогнаны.

Гражданский Toyota Mega Cruiser thetruthaboutcars.com

Гражданский Toyota Mega Cruiser thetruthaboutcars.com

Вместительный салон Toyota Mega Cruiser thetruthaboutcars.com

Техническую часть не тронули. Дизельный турбированный двигатель объемом 4,1 л развивает 135 л.с. и 382 Нм крутящего момента. Не так уж и много, но в свое время этот внедорожник создавали не для скоростных заездов.

Военный Toyota Mega Cruiser в сравнении с Land Cruiser 200 toyota-club.net

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