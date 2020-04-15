Лучший внедорожник Toyota сделали еще круче – и это не Land Cruiser
Toyota Land Cruiser – легендарный японский внедорожник. Но среди моделей Тойота был автомобиль покруче – Mega Cruiser, который производили с 1995 по 2002 год.
Этот внедорожник создавали в первую очередь для нужд армии. Да, аналогия с американским Hummer очевидна, как и сходство в дизайне. Военная Toyota Mega Cruiser была произведена в количестве более 3000 экземпляров. Но гражданских машин было намного меньше – 151 штука.
Автомобиль получился огромный: длина превысила 5 м, а кузов настолько широк (2169 мм), что задний диван рассчитан на четырех человек! Таким образом, внедорожник Тойота Мега Крузер предлагает 6 посадочных мест при двухрядной компоновке.
Но машина, которую вы здесь видите, совсем не похожа на серийные версии. Дело в том, что владелец решил скрестить эту Toyota с Mercedes G-class. Поэтому внедорожник выглядит как растянутый в ширину и длину Мерседес Гелендваген.
Конечно, пропорции у Mega Cruiser совсем не те. Но стоит отметить, что работа проделана очень аккуратно и все кузовные панели, которые пришлось заменить или модифицировать, тщательно подогнаны.
Техническую часть не тронули. Дизельный турбированный двигатель объемом 4,1 л развивает 135 л.с. и 382 Нм крутящего момента. Не так уж и много, но в свое время этот внедорожник создавали не для скоростных заездов.
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