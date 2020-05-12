Лучший автомобиль СССР создали в Украине: появились фото
В СССР у населения не было большого выбора на автомобильном рынке. Да и при наличии средств купить новую машину было непросто. Энтузиасты буквально справлялись своими силами.
Советские самоделки – отдельная тема. Умельцы создавали удивительные транспортные средства из тех машин, которые стояли в гараже. Или просто из того, что от них оставалось. Но самый интересный экземпляр под названием "Салют" появился к 1980 году в Донецке.
Желание выделиться в сочетании с редкими изображениями зарубежных экзотичных суперкаров толкали полет фантазии вперед. Так и появился "Салют". В основе автомобиля, который создал Виктор Филоненко, использованы компоненты ВАЗ-2101. Но кузов с некоторыми уникальными решениями здесь совсем другой.
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В целом самодельный автомобиль выглядит футуристично в любой ипостаси – ведь, как видно по фото, машина как минимум один раз сменила дизайн. Появились новые фары и другие декоративные элементы. Но ранний вариант на ч/б фото выглядит очень по-европейски с намеками на японскую эстетику спортивного автомобилестроения прошлого века.
Но главная особенность – двери-ножницы. Невиданное решение на советских автомобилях. При этом водительская дверь открывалась с помощью электропривода посредством управления пультом дистанционного управления. Действительно уникальный украинский суперкар.
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