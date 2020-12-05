Лучшие внедорожники Skoda: за что их полюбили покупатели

Электромобиль Skoda Enyaq iV отправился в производство совсем недавно. Значит, скоро долгожданная новинка порадует нас своим присутствием на дорогах.

Новый Enyaq iV примечателен тем, что возглавляет линейку кроссоверов чешского бренда. AutoOboz решил вспомнить лучшие внедорожники Skoda, которые оказались очень успешными на рынке. Enyaq предстоит превзойти каждого из них.

Skoda Octavia Scout

Впервые универсал повышенной проходимости Skoda Octavia Scout появился в 2007 году. В основе – привычная Octavia, но с мощными моторами (140 и 150 л.с.), увеличенным до 180 мм клиренсом и полноприводной трансмиссией. А еще здесь был классный обвес из темного неокрашенного пластика, который добавлял дизайну брутальности.

Skoda Skoda Octavia Scout. Skoda

Skoda Skoda Octavia Scout. Skoda

13 лет назад кроссоверы в привычном понимании только набирали обороты, поэтому стилизованный универсал оказался практичным компромиссным вариантом для покупателей. И для компании, которая пыталась прощупать спрос на "внедорожники". Операция прошла успешно, вместе с Skoda Octavia А8 на рынок вышел уже третий Scout.

Салон Skoda Octavia Scout. Skoda

Skoda Yeti

Этот невероятно успешный компактный кроссовер появился в 2009 году. Но его история на самом деле началась гораздо раньше – в 2005 году. Тогда компания показала концепт с таким же названием в двух модификациях. Желтый трехдверный кабриолет выглядел более стильно, но отсылал к стилистике классических внедорожников.

Skoda Yeti Concept. Skoda

Skoda Yeti Concept. Skoda

Второй прототип выкрасили в голубой металлик и оснастили привычным пятидверным кузовом. В серийное производство спустя 4 года автомобиль отправился именно в таком виде почти без изменений.

Skoda Yeti Concept. Skoda

Skoda Yeti Concept. Skoda

Skoda Yeti Concept. Skoda

Построенный на общей с VW Tiguan платформе кроссовер Skoda Yeti очень понравился покупателям и продержался на конвейере до 2018 года. Таким образом, модель производили без малого 10 лет – отличный показатель.

Серийный Skoda Yeti. Skoda

Серийный Skoda Yeti. Skoda

Салон Skoda Yeti. Skoda

Skoda Kodiaq

Именно с появлением в 2016 году этого SUV в модельной гамме Skoda чешский бренд закрепил невероятно сильные позиции на рынке и добился высочайшего уважения покупателей. Kodiaq был необходим компании, даже странно, что с его появлением так затянули.

Skoda Kodiaq. Skoda

Skoda Kodiaq. Skoda

Многие предполагали, что новинка заменит Skoda Yeti, чей жизненный цикл как раз подходил к концу. На деле же новый Kodiaq оказался намного более крупным автомобилем, построенным на новой модульной платформе Volkswagen Group. Как результат – на рынок вышли модификации с 5- и более вместительным 7-местным салоном.

Салон Skoda Kodiaq. Skoda

Кстати, именно Kodiaq первым продемонстрировал новый дизайн автомобилей Skoda, который теперь одна за другой примеряют на себя остальные модели компании.

Skoda Karoq

В 2017 году нам показали Skoda Karoq – компактный SUV, который и оказался заменой Yeti. Почему производитель не сохранил знакомое и полюбившееся многим имя модели – загадка. Скорее всего, дело в новой стратегии нейминга: названия всех кроссоверов Skoda решили начинать с буквы К.

Skoda Karoq. Skoda

Skoda Karoq. Skoda

С появлением Karoq стало ясно окончательно, что в одном сегменте уже не обойтись одним кроссовером – городские внедорожники теперь невероятно популярны. Поэтому новинка оказалась подходящим предложением для тех, кому Skoda Kodiaq казался слишком крупным автомобилем. Но и на этом компания не остановилась.

Салон Skoda Karoq. Skoda

Skoda Kamiq

Новинка 2019 года – Kamiq, самый маленький кроссовер Skoda. Модель подключилась в активно растущий сегмент B-SUV, где постарается проявить себя наилучшим образом благодаря стильному дизайну, продвинутым технологиям VW и практичным решениям Skoda.

Skoda Kamiq. Skoda

Skoda Kamiq. Skoda

Салон Skoda Kamiq. Skoda

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых доступных кроссоверах на украинском рынке. Ассортимент очень большой. К тому же, машина найдется практически на любой кошелек.