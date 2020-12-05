Лучшие внедорожники Skoda: за что их полюбили покупатели

Электромобиль Skoda Enyaq iV отправился в производство совсем недавно. Значит, скоро долгожданная новинка порадует нас своим присутствием на дорогах.

Новый Enyaq iV примечателен тем, что возглавляет линейку кроссоверов чешского бренда. AutoOboz решил вспомнить лучшие внедорожники Skoda, которые оказались очень успешными на рынке. Enyaq предстоит превзойти каждого из них.

Впервые универсал повышенной проходимости Skoda Octavia Scout появился в 2007 году. В основе – привычная Octavia, но с мощными моторами (140 и 150 л.с.), увеличенным до 180 мм клиренсом и полноприводной трансмиссией. А еще здесь был классный обвес из темного неокрашенного пластика, который добавлял дизайну брутальности.

13 лет назад кроссоверы в привычном понимании только набирали обороты, поэтому стилизованный универсал оказался практичным компромиссным вариантом для покупателей. И для компании, которая пыталась прощупать спрос на "внедорожники". Операция прошла успешно, вместе с Skoda Octavia А8 на рынок вышел уже третий Scout.

Этот невероятно успешный компактный кроссовер появился в 2009 году. Но его история на самом деле началась гораздо раньше – в 2005 году. Тогда компания показала концепт с таким же названием в двух модификациях. Желтый трехдверный кабриолет выглядел более стильно, но отсылал к стилистике классических внедорожников.

Второй прототип выкрасили в голубой металлик и оснастили привычным пятидверным кузовом. В серийное производство спустя 4 года автомобиль отправился именно в таком виде почти без изменений.

Построенный на общей с VW Tiguan платформе кроссовер Skoda Yeti очень понравился покупателям и продержался на конвейере до 2018 года. Таким образом, модель производили без малого 10 лет – отличный показатель.

Именно с появлением в 2016 году этого SUV в модельной гамме Skoda чешский бренд закрепил невероятно сильные позиции на рынке и добился высочайшего уважения покупателей. Kodiaq был необходим компании, даже странно, что с его появлением так затянули.

Многие предполагали, что новинка заменит Skoda Yeti, чей жизненный цикл как раз подходил к концу. На деле же новый Kodiaq оказался намного более крупным автомобилем, построенным на новой модульной платформе Volkswagen Group. Как результат – на рынок вышли модификации с 5- и более вместительным 7-местным салоном.

Кстати, именно Kodiaq первым продемонстрировал новый дизайн автомобилей Skoda, который теперь одна за другой примеряют на себя остальные модели компании.

В 2017 году нам показали Skoda Karoq – компактный SUV, который и оказался заменой Yeti. Почему производитель не сохранил знакомое и полюбившееся многим имя модели – загадка. Скорее всего, дело в новой стратегии нейминга: названия всех кроссоверов Skoda решили начинать с буквы К.

С появлением Karoq стало ясно окончательно, что в одном сегменте уже не обойтись одним кроссовером – городские внедорожники теперь невероятно популярны. Поэтому новинка оказалась подходящим предложением для тех, кому Skoda Kodiaq казался слишком крупным автомобилем. Но и на этом компания не остановилась.

Новинка 2019 года – Kamiq, самый маленький кроссовер Skoda. Модель подключилась в активно растущий сегмент B-SUV, где постарается проявить себя наилучшим образом благодаря стильному дизайну, продвинутым технологиям VW и практичным решениям Skoda.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых доступных кроссоверах на украинском рынке. Ассортимент очень большой. К тому же, машина найдется практически на любой кошелек.