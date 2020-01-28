"Лучше уже пешком ходить": В сети обсуждают "убитую" BMW на еврономерах

В соцсети Facebook опубликовали фото BMW на еврономерах, которая поражает своим состоянием. Автомобиль выглядит откровенно "уставшим".

Кузов данной BMW существенно пострадал от коррозии, при этом как минимум одно крыло уже "съела" ржавчина. Кроме того, у машины отсутствуют зеркала заднего вида (!), а также сломан передний бампер.

Старая BMW в шокирующем состоянии Александр Колесов, Facebook

Под опубликованными фото пользователи соцсети активно оставляют комментарии, в частности, один из юзеров написал: "как по мне, лучше уж пешком ходить". Еще один заметил: "за неё, по ходу, ещё и доплатили, чтобы забрал".

Хотя нашлись и те, кто толерантно отнёсся к увиденному: "Не судите строго. Лучше на такой, чем на Ланосе. Это 100%", – написал один из юзеров.

Как бы то ни было, но передвигаться на таком автомобиле как минимум небезопасно. Особенно в большом городе с интенсивным трафиком.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, немецкие эксперты назвали лучшие подержанные авто стоимостью до 5000 евро.

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