Лучше Prius: Volkswagen показал крутой гибрид

Volkswagen представит на автосалоне в Женеве Golf GTI восьмого поколения, вместе с гибридным GTE и дизельным GTD.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Спортивные хэтчбеки будут предлагать больше мощности, инновационный интерфейс водителя и более современный дизайн, как внутри, так и снаружи.

Тройка спортивных хэтчбеков VW Golf восьмой генерации: дизельный GTD, бензиновый GTI и гибридный GTE volkswagen-newsroom.com

В течение 44 лет Volkswagen постоянно радовал любителей скорости компактными спортивными версиями своего бестселлера VW Golf. Восьмое поколение GTI отметит свой дебют на автошоу в Женеве вместе с двумя другими спортивными версиями – гибридной GTE и дизельной GTD.

Дизайн новых спортивных моделей отличается от обычных Golf новым более выразительным бампером с широкой решеткой в виде крупных сот и имплатнтированными Х-образными "противотуманками". volkswagen-newsroom.com

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Стандартные светодиодные фары объединены хромированной полоской, светодиодной лентой и цветным декором – красным для GTI, синим для GTE и серебристым – для GTD. После включения дневных ходовых огней, например, когда водитель приближается с ключом, светодиодная полоса в фарах отражает красную, синюю или серебристую линию.

VW Golf GTI volkswagen-newsroom.com

В базовой комплектации для новинок предлагаются 17-дюймовые диски Richmond из алюминиевого сплава, уникальными для GTI. В качестве опции доступны 18- или 19-дюймовые диски.

Тормозные суппорты на новых спортивных моделях Golf окрашены в красный цвет. volkswagen-newsroom.com

GTI и GTD имеют фирменные логотипы модели на передних крыльях, а у GTE на левом крыле можно обнаружить люк для зарядки аккумулятора.

Golf GTE можно узнать по люку для подзарядки на левом переднем крыле volkswagen-newsroom.com

Все три модели имеют более широкие боковые юбки на порогах черного цвета и задний спойлер.

У GTI одна выхлопная труба слева и одна – справа volkswagen-newsroom.com

Буквы GTI, GTE или GTD теперь расположены в центре под эмблемой Volkswagen, а не на стороне водителя, как это было раньше. Внизу бампера расположился спортивный диффузор. Отличить "спортсменов" друг от друга можно не только по эмблемам, но и по выхлопным патрубкам - у GTI одна выхлопная труба слева и одна справа, у GTD двойная выхлопная труба слева, а на GTE вместо выхлопных труб декоративные заглушки с хромированным декором.

У GTD двойная выхлопная труба слева volkswagen-newsroom.com

На Golf GTE вместо выхлопных труб декоративные заглушки с хромированным декором volkswagen-newsroom.com

В интерьере можно обнаружить – спортивное рулевое колесо с цветными вставками (красной, синей или серебристой), ручка переключения передач в виде мяча для гольфа и спортивные "ковши" GTI. Приборную панель украсили два цировых дисплея на 10 и 10,25 дюймов. Первый используется вместо традиционной шкалы приборов, а второй отвечает за мультимедиа и навигацию. Кроме того, для амбиентной подсветки можно выбрать один из 30 цветов.

VW Golf GTI volkswagen-newsroom.com

VW Golf GTI volkswagen-newsroom.com

VW Golf GTI volkswagen-newsroom.com

Все новинки оснащены вспомогательными системами, включая систему контроля полосы движения Lane Assist, система Front Assist с функциями распознавания пешеходов и автономного экстренного торможения, электронную блокировку дифференциала XDS и систему локальной связи с другими транспортными средствами и дорожной инфраструктурой Car2X.

GTI оснащен четырехцилиндровым двигателем мощностью 245 л.с. с турбонаддувом и прямым впрыском топлива. Максимальный крутящий момент составляет 370 Нм. В стандартной комплектации он работает в паре с 6-ступенчатой "механикой", а 7-ступенчатая КП с двойным сцеплением DSG доступна в качестве опции.

VW Golf GTI volkswagen-newsroom.com

GTE представляет собой подключаемый гибрид, силовая установка которого состоит из 1,4-литрового турбированного двигателя мощностью 150 л.с., электродвигателя мощностью 114 л.с. (85 кВт), 6-ступенчатой DSG и новой литий-ионной батареи. Трансмиссия обеспечивает максимальную выходную мощность 245 л.с. (180 кВт) и максимальный крутящий момент 400 Нм. По сравнению с предшественником, запас хода увеличен до 60 км. Для сравнения, у подзаряжаемой гибридной Toyota Prius суммарная мощность силового агрегата – всего 122 л.с., а пробег на электротяге – 50 км.

Golf GTE volkswagen-newsroom.com

GTD оснащен 2,0-литровым четырехцилиндровым турбодизелем TDI мощностью 200 л.с. и крутящим моментом 295 Нм. В стандартном исполнении он работает в паре с 7-ступенчатой КП DSG.

Golf GTD volkswagen-newsroom.com

Все три новинки получат перенастроенную подвеску и новую систему управления динамикой вождения Vehicle Dynamics Manager. Она работает в тесном взаимодействии с системой электронной блокировки дифференциала XDS и системой адаптивного управления подвеской DCC.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Volkswagen привезет в Женеву новый гибридный кроссовер.

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