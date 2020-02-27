Лучше Prius: Volkswagen показал крутой гибрид

Volkswagen представит на автосалоне в Женеве Golf GTI восьмого поколения, вместе с гибридным GTE и дизельным GTD.
Об этом сообщает пресс-служба компании. Спортивные хэтчбеки будут предлагать больше мощности, инновационный интерфейс водителя и более современный дизайн, как внутри, так и снаружи.
Тройка спортивных хэтчбеков VW Golf восьмой генерации: дизельный GTD, бензиновый GTI и гибридный GTE
volkswagen-newsroom.com
В течение 44 лет Volkswagen постоянно радовал любителей скорости компактными спортивными версиями своего бестселлера VW Golf. Восьмое поколение GTI отметит свой дебют на автошоу в Женеве вместе с двумя другими спортивными версиями – гибридной GTE и дизельной GTD.
Дизайн новых спортивных моделей отличается от обычных Golf новым более выразительным бампером с широкой решеткой в виде крупных сот и имплатнтированными Х-образными "противотуманками".
volkswagen-newsroom.com
Стандартные светодиодные фары объединены хромированной полоской, светодиодной лентой и цветным декором – красным для GTI, синим для GTE и серебристым – для GTD. После включения дневных ходовых огней, например, когда водитель приближается с ключом, светодиодная полоса в фарах отражает красную, синюю или серебристую линию.
VW Golf GTI
volkswagen-newsroom.com
В базовой комплектации для новинок предлагаются 17-дюймовые диски Richmond из алюминиевого сплава, уникальными для GTI. В качестве опции доступны 18- или 19-дюймовые диски.
Тормозные суппорты на новых спортивных моделях Golf окрашены в красный цвет.
volkswagen-newsroom.com
GTI и GTD имеют фирменные логотипы модели на передних крыльях, а у GTE на левом крыле можно обнаружить люк для зарядки аккумулятора.
Golf GTE можно узнать по люку для подзарядки на левом переднем крыле
volkswagen-newsroom.com
Все три модели имеют более широкие боковые юбки на порогах черного цвета и задний спойлер.
У GTI одна выхлопная труба слева и одна – справа
volkswagen-newsroom.com
Буквы GTI, GTE или GTD теперь расположены в центре под эмблемой Volkswagen, а не на стороне водителя, как это было раньше. Внизу бампера расположился спортивный диффузор. Отличить "спортсменов" друг от друга можно не только по эмблемам, но и по выхлопным патрубкам - у GTI одна выхлопная труба слева и одна справа, у GTD двойная выхлопная труба слева, а на GTE вместо выхлопных труб декоративные заглушки с хромированным декором.
У GTD двойная выхлопная труба слева
volkswagen-newsroom.com
На Golf GTE вместо выхлопных труб декоративные заглушки с хромированным декором
volkswagen-newsroom.com
В интерьере можно обнаружить – спортивное рулевое колесо с цветными вставками (красной, синей или серебристой), ручка переключения передач в виде мяча для гольфа и спортивные "ковши" GTI. Приборную панель украсили два цировых дисплея на 10 и 10,25 дюймов. Первый используется вместо традиционной шкалы приборов, а второй отвечает за мультимедиа и навигацию. Кроме того, для амбиентной подсветки можно выбрать один из 30 цветов.
VW Golf GTI
volkswagen-newsroom.com
VW Golf GTI
volkswagen-newsroom.com
VW Golf GTI
volkswagen-newsroom.com
Все новинки оснащены вспомогательными системами, включая систему контроля полосы движения Lane Assist, система Front Assist с функциями распознавания пешеходов и автономного экстренного торможения, электронную блокировку дифференциала XDS и систему локальной связи с другими транспортными средствами и дорожной инфраструктурой Car2X.
GTI оснащен четырехцилиндровым двигателем мощностью 245 л.с. с турбонаддувом и прямым впрыском топлива. Максимальный крутящий момент составляет 370 Нм. В стандартной комплектации он работает в паре с 6-ступенчатой "механикой", а 7-ступенчатая КП с двойным сцеплением DSG доступна в качестве опции.
VW Golf GTI
volkswagen-newsroom.com
GTE представляет собой подключаемый гибрид, силовая установка которого состоит из 1,4-литрового турбированного двигателя мощностью 150 л.с., электродвигателя мощностью 114 л.с. (85 кВт), 6-ступенчатой DSG и новой литий-ионной батареи. Трансмиссия обеспечивает максимальную выходную мощность 245 л.с. (180 кВт) и максимальный крутящий момент 400 Нм. По сравнению с предшественником, запас хода увеличен до 60 км. Для сравнения, у подзаряжаемой гибридной Toyota Prius суммарная мощность силового агрегата – всего 122 л.с., а пробег на электротяге – 50 км.
Golf GTE
volkswagen-newsroom.com
GTD оснащен 2,0-литровым четырехцилиндровым турбодизелем TDI мощностью 200 л.с. и крутящим моментом 295 Нм. В стандартном исполнении он работает в паре с 7-ступенчатой КП DSG.
Golf GTD
volkswagen-newsroom.com
Все три новинки получат перенастроенную подвеску и новую систему управления динамикой вождения Vehicle Dynamics Manager. Она работает в тесном взаимодействии с системой электронной блокировки дифференциала XDS и системой адаптивного управления подвеской DCC.
Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Volkswagen привезет в Женеву новый гибридный кроссовер.
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