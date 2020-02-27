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27 февраля • обновлено в 12:39
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Лучше Prius: Volkswagen показал крутой гибрид

1.3т
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Volkswagen представит на автосалоне в Женеве Golf GTI восьмого поколения, вместе с гибридным GTE и дизельным GTD.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Спортивные хэтчбеки будут предлагать больше мощности, инновационный интерфейс водителя и более современный дизайн, как внутри, так и снаружи.

Тройка спортивных хэтчбеков VW Golf восьмой генерации: дизельный GTD, бензиновый GTI и гибридный GTE

Тройка спортивных хэтчбеков VW Golf восьмой генерации: дизельный GTD, бензиновый GTI и гибридный GTE

volkswagen-newsroom.com

Новости
Самый мощный Volkswagen Golf 2020 рассекретили до премьеры: фото

В течение 44 лет Volkswagen постоянно радовал любителей скорости компактными спортивными версиями своего бестселлера VW Golf. Восьмое поколение GTI отметит свой дебют на автошоу в Женеве вместе с двумя другими спортивными версиями – гибридной GTE и дизельной GTD.

Дизайн новых спортивных моделей отличается от обычных Golf новым более выразительным бампером с широкой решеткой в виде крупных сот и имплатнтированными Х-образными "противотуманками".

Дизайн новых спортивных моделей отличается от обычных Golf новым более выразительным бампером с широкой решеткой в виде крупных сот и имплатнтированными Х-образными "противотуманками".

volkswagen-newsroom.com

Новости
В сеть просочились первые фото самого крутого Volkswagen Golf 2020

Стандартные светодиодные фары объединены хромированной полоской, светодиодной лентой и цветным декором – красным для GTI, синим для GTE и серебристым – для GTD. После включения дневных ходовых огней, например, когда водитель приближается с ключом, светодиодная полоса в фарах отражает красную, синюю или серебристую линию.

VW Golf GTI

VW Golf GTI

volkswagen-newsroom.com

В базовой комплектации для новинок предлагаются 17-дюймовые диски Richmond из алюминиевого сплава, уникальными для GTI. В качестве опции доступны 18- или 19-дюймовые диски.

Тормозные суппорты на новых спортивных моделях Golf окрашены в красный цвет.

Тормозные суппорты на новых спортивных моделях Golf окрашены в красный цвет.

volkswagen-newsroom.com

GTI и GTD имеют фирменные логотипы модели на передних крыльях, а у GTE на левом крыле можно обнаружить люк для зарядки аккумулятора.

Golf GTE можно узнать по люку для подзарядки на левом переднем крыле

Golf GTE можно узнать по люку для подзарядки на левом переднем крыле

volkswagen-newsroom.com

Все три модели имеют более широкие боковые юбки на порогах черного цвета и задний спойлер.

У GTI одна выхлопная труба слева и одна – справа

У GTI одна выхлопная труба слева и одна – справа

volkswagen-newsroom.com

Буквы GTI, GTE или GTD теперь расположены в центре под эмблемой Volkswagen, а не на стороне водителя, как это было раньше. Внизу бампера расположился спортивный диффузор. Отличить "спортсменов" друг от друга можно не только по эмблемам, но и по выхлопным патрубкам - у GTI одна выхлопная труба слева и одна справа, у GTD двойная выхлопная труба слева, а на GTE вместо выхлопных труб декоративные заглушки с хромированным декором.

У GTD двойная выхлопная труба слева

У GTD двойная выхлопная труба слева

volkswagen-newsroom.com

На Golf GTE вместо выхлопных труб декоративные заглушки с хромированным декором

На Golf GTE вместо выхлопных труб декоративные заглушки с хромированным декором

volkswagen-newsroom.com

В интерьере можно обнаружить – спортивное рулевое колесо с цветными вставками (красной, синей или серебристой), ручка переключения передач в виде мяча для гольфа и спортивные "ковши" GTI. Приборную панель украсили два цировых дисплея на 10 и 10,25 дюймов. Первый используется вместо традиционной шкалы приборов, а второй отвечает за мультимедиа и навигацию. Кроме того, для амбиентной подсветки можно выбрать один из 30 цветов.

VW Golf GTI

VW Golf GTI

volkswagen-newsroom.com

VW Golf GTI

VW Golf GTI

volkswagen-newsroom.com

VW Golf GTI

VW Golf GTI

volkswagen-newsroom.com

Все новинки оснащены вспомогательными системами, включая систему контроля полосы движения Lane Assist, система Front Assist с функциями распознавания пешеходов и автономного экстренного торможения, электронную блокировку дифференциала XDS и систему локальной связи с другими транспортными средствами и дорожной инфраструктурой Car2X.

GTI оснащен четырехцилиндровым двигателем мощностью 245 л.с. с турбонаддувом и прямым впрыском топлива. Максимальный крутящий момент составляет 370 Нм. В стандартной комплектации он работает в паре с 6-ступенчатой "механикой", а 7-ступенчатая КП с двойным сцеплением DSG доступна в качестве опции.

VW Golf GTI

VW Golf GTI

volkswagen-newsroom.com

GTE представляет собой подключаемый гибрид, силовая установка которого состоит из 1,4-литрового турбированного двигателя мощностью 150 л.с., электродвигателя мощностью 114 л.с. (85 кВт), 6-ступенчатой DSG и новой литий-ионной батареи. Трансмиссия обеспечивает максимальную выходную мощность 245 л.с. (180 кВт) и максимальный крутящий момент 400 Нм. По сравнению с предшественником, запас хода увеличен до 60 км. Для сравнения, у подзаряжаемой гибридной Toyota Prius суммарная мощность силового агрегата – всего 122 л.с., а пробег на электротяге – 50 км.

Golf GTE

Golf GTE

volkswagen-newsroom.com

GTD оснащен 2,0-литровым четырехцилиндровым турбодизелем TDI мощностью 200 л.с. и крутящим моментом 295 Нм. В стандартном исполнении он работает в паре с 7-ступенчатой КП DSG.

Golf GTD

Golf GTD

volkswagen-newsroom.com

Все три новинки получат перенастроенную подвеску и новую систему управления динамикой вождения Vehicle Dynamics Manager. Она работает в тесном взаимодействии с системой электронной блокировки дифференциала XDS и системой адаптивного управления подвеской DCC.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Volkswagen привезет в Женеву новый гибридный кроссовер.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Швейцария Женева
Теги
Женевский автосалон Volkswagen авто новости Toyota
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