Лучше чем Tucson: Hyundai показала новый компактный кроссовер

Корейская компания подготовила второе поколение популярной модели Hyundai Creta. Компактный кроссовер уже продается в Китае, однако на рынке Поднебесной он называется по-другому.

Как выяснил OBOZREVATEL, отличаться у моделей будут не только имена, но и некоторые стилистические особенности. Так, в сравнении с китайским кроссовером Hyundai ix25, новая модель получит другую переднюю решетку и собственный набор колесных дисков.

Hyundai Creta 2020 показали на эскизах, но дизайн модели – уже не секрет hyundai.com

Новый кроссовер Хюндай Крета 2020 пока показали только на официальных эскизах. С их помощью можно судить, что в целом автомобиль будет соответствовать дизайну своего ближайшего брата, представленного на китайском рынке.

Стильные задние фонари – яркий элемент внешности нового Hyundai Creta hyundai.com

В первую очередь показанный автомобиль предназначен для Индии, где официальная премьера состоится через несколько дней. Однако на данный момент неизвестно, когда европейские покупатели получат новый Hyundai Creta 2020.

Кроссовер Hyundai ix25 для Китая. Новый Hyundai Creta будет выглядеть почти так же hyundai.com

Ожидается, что маленький кроссовер предложат с несколькими двигателями на выбор: бензиновыми 1.5 (115 л.с.) и 1.4 (140 л.с.), а также дизельным 1.5 (115 л.с.). Моторы будут сочетаться с 6-ступенчатыми МКПП и АКПП, вариатором и 7-ступенчатой роботизированной коробкой.

Первый Hyundai Creta был запущен в 2014 году. Настал час преемника hyundai.com

Как рассказывал OBOZREVATEL, под премиальным брендом Genesis компания Hyundai создала крутой кроссовер, который может отвлечь покупателей BMW X5.

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