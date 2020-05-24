Лучше чем с конвейера: 70-летний Dodge превратили в стильный вездеход

Американская мастерская Legacy Classic Trucks известна своими яркими и высококлассными проектами. Очередное творение умельцев из Вайоминга впечатляет не только качеством, но и ценой.

1949 Dodge Power Truck от Legacy Classic Trucks legacyclassictrucks.com

Основой проекта послужил легендарный пикап Dodge Power Wagon 1949 года выпуска. Эта модель в различных модификациях выпускалась компанией Dodge на протяжении 35 (!) лет. Дебютировавший в 1945 году, Power Wagon стал наследником знаменитого армейского вездехода Dodge WC времен Второй мировой войны.

1949 Dodge Power Truck от Legacy Classic Trucks legacyclassictrucks.com

За свою долгую конвейерную жизнь пикап нашел немало поклонников благодаря своей надежности и неприхотливости. В компании Legacy Classic Trucks решили отдать дань уважения модели, которая внесла важный вклад в развитие американской экономики в послевоенные годы.

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В мастерской Power Wagon прошел полный курс реставрации. Черные крылья, стальные бампера, и боковые подножки удачно контрастируют с насыщенным темно-красным цветом кузова и грузовой платформы. Панели капота украшают хромированные логотипы модели.

Панели капота украшают хромированные логотипы модели legacyclassictrucks.com

Пикап получил мощную лебедку Warn и комплект внедорожных шин Toyo, обутых на кованные алюминиевые колесные диски. Справиться с бездорожьем помогут самоблокирующиеся дифференциалы ARB, мосты Dana 60, хабы Warn и длинноходные амортизаторы Bilstein 5100.

1949 Dodge Power Truck от Legacy Classic Trucks legacyclassictrucks.com

В движение автомобиль приводит дизельный двигатель Cummins 4BT с двумя турбонагнетателями. Он развивает мощность 350 л.с., а крутящий момент достигает 813 Нм. Четырехцилиндровый мотор работает в паре с 5-ступенчатой "механкой". По словам создателей, на разгон до "сотни" этот Power Wagon тратит "достойное время", а крейсерская скорость достигает 130 км/ч.

1949 Dodge Power Truck от Legacy Classic Trucks legacyclassictrucks.com

1949 Dodge Power Truck от Legacy Classic Trucks legacyclassictrucks.com

В салоне можно обнаружить современную систему подогрева и вентиляции, аудиосистему Alpine с CD/MP3, Bluetooth и портами USB. Для отделки интерьера использована бежевая кожа, а любителями ретро придутся по душе классические аналоговые приборы с черными шкалами и деревянное рулевое колесо. Помимо базовых опций компания предлагается широкий ассортимент дополнительного оборудования и аксессуаров.

В салоне – современная система подогрева и вентиляции, аудиосистему Alpine с CD/MP3, Bluetooth и портами USB legacyclassictrucks.com

Для отделки интерьера использована бежевая кожа legacyclassictrucks.com

На процесс реставрации и модернизации уходит в среднем 2000 часов ручного труда. Не удивительно, что стоимость автомобиля стартует с отметки $349 000.

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