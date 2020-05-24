Лучше чем с конвейера: 70-летний Dodge превратили в стильный вездеход
Американская мастерская Legacy Classic Trucks известна своими яркими и высококлассными проектами. Очередное творение умельцев из Вайоминга впечатляет не только качеством, но и ценой.
Основой проекта послужил легендарный пикап Dodge Power Wagon 1949 года выпуска. Эта модель в различных модификациях выпускалась компанией Dodge на протяжении 35 (!) лет. Дебютировавший в 1945 году, Power Wagon стал наследником знаменитого армейского вездехода Dodge WC времен Второй мировой войны.
За свою долгую конвейерную жизнь пикап нашел немало поклонников благодаря своей надежности и неприхотливости. В компании Legacy Classic Trucks решили отдать дань уважения модели, которая внесла важный вклад в развитие американской экономики в послевоенные годы.
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В мастерской Power Wagon прошел полный курс реставрации. Черные крылья, стальные бампера, и боковые подножки удачно контрастируют с насыщенным темно-красным цветом кузова и грузовой платформы. Панели капота украшают хромированные логотипы модели.
Пикап получил мощную лебедку Warn и комплект внедорожных шин Toyo, обутых на кованные алюминиевые колесные диски. Справиться с бездорожьем помогут самоблокирующиеся дифференциалы ARB, мосты Dana 60, хабы Warn и длинноходные амортизаторы Bilstein 5100.
В движение автомобиль приводит дизельный двигатель Cummins 4BT с двумя турбонагнетателями. Он развивает мощность 350 л.с., а крутящий момент достигает 813 Нм. Четырехцилиндровый мотор работает в паре с 5-ступенчатой "механкой". По словам создателей, на разгон до "сотни" этот Power Wagon тратит "достойное время", а крейсерская скорость достигает 130 км/ч.
В салоне можно обнаружить современную систему подогрева и вентиляции, аудиосистему Alpine с CD/MP3, Bluetooth и портами USB. Для отделки интерьера использована бежевая кожа, а любителями ретро придутся по душе классические аналоговые приборы с черными шкалами и деревянное рулевое колесо. Помимо базовых опций компания предлагается широкий ассортимент дополнительного оборудования и аксессуаров.
На процесс реставрации и модернизации уходит в среднем 2000 часов ручного труда. Не удивительно, что стоимость автомобиля стартует с отметки $349 000.
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