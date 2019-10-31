Лучше чем Renault Duster: французский бренд готовит новый кроссовер

Компактный кроссовер Renault Arkana существует уже год. Автомобиль создали специально для рынков развивающихся стран, но теперь компания намерена вывести модель на европейский рынок.

Об этом сообщает Downshift со ссылкой на вице-президента компании по планированию продуктов Али Кассая Купая. Он уверен в дальнейшем рыночном успехе кроссоверов на ближайшие 5 лет, поэтому новая модель в Европе будет очень уместной. Новый "Рено" может появиться и в Украине.

На данный момент Renault Arkana продается в развивающихся странах group.renault.com

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Интересно, что бюджетный кроссовер "Рено Аркана" на данный момент основан на платформе и компонентах другой популярной машины – Renault Duster. Но выглядит намного динамичнее своего донора за счет эффектного купеобразного силуэта.

Динамичный силуэт отличает новинку от Renault Duster group.renault.com

Ожидается, что кузов модификации для европейских покупателей останется без изменений, но в качестве опции предложат стилистический пакет RS Line, который создаст более спортивный облик. Но платформа будет другая – от Nissan Juke 2020.

Кроме того, изменится салон: центральная консоль станет выше, а качество отделочных материалов повысится. Известный на данный момент двигатель – 1,3-литровый мотор на 148 л.с., работающий в паре с вариатором. Наверняка появятся и другие силовые установки.

Для европейских покупателей Рено Аркана предложит более качественный интерьер group.renault.com

Новый кроссовер Renault Arkana поступит на европейский рынок в 2021 году. До этого момента в компании инвестируют 50 млн. евро в адаптацию модели перед глобальными продажами, в то время как в целом на разработку автомобиля потратили от 300 до 500 млн. евро.

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