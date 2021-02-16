Lotus показал вид спорткара будущего

Lotus представил новый электрический спорткар E-R9. Так компания хочет показать, как будут выглядеть автомобили для гонок на выносливость в 2030 году.

ER расшифровывается как Endurance Racer (Гонщик на выносливость), а цифра 9 означает номер автомобиля, который на соревнованиях имел Lotus Mark IX. Именно с ним гоночная команда компании дебютировала в "Ле-Ман 24". Об этом сообщается на сайте компании.

Спорткар был разработан инженерной командой Ричарда Хилла, главного аэродинамика Lotus, и Луиса Керра, главного инженера платформы электрического гиперкара Lotus Evija. Визуально это было реализовано командой Lotus Design во главе с Расселом Карром, директором по дизайну Lotus.

"То, что мы пытались сделать, это расширить границы того, где мы сегодня технически, и экстраполировать в будущее. Lotus E-R9 включает технологии, которые мы надеемся разработать и которые должны быть практичными. Lotus имеет удивительную историю разработки уникальных решений, и мы это делали уже много раз в автоспорте и на наших дорожных автомобилях ", – сказал Ричард Хилл.

Главная особенность модели в том, что ее кузовные панели смогут изменять свою форму во время движения. Они будут адаптироваться к движению и регулировать потоки воздуха.

Вертикальные плоскости сзади будут помогать машине легко изменить направление движения на высоких скоростях без потери сцепления. В компании уверяют, что гонщик будет чувствовать себя так, словно летит в истребителе.

E-R9 оснащен усовершенствованной электрической трансмиссией, которая питает каждое колесо независимо и системой с усиленной функцией векторизации крутящего момента. Автомобиль базируется на технологиях, уже интегрированных в электрический гиперкар Lotus Evija.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Porsche представила седьмое поколение спорткара Porsche 911 GT3. Он оснащен 4-литровым оппозитным мотором мощностью 510 л.с. (+10 л.с.). Максимальный крутящий момент атмосферного двигателя вырос с 460 до 470 Нм.