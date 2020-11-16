Старый Renault Logan снова вернут в производство

Компания SAIPA, которая является второй по величине производителем автомобилей Ирана, возвращает на конвейер знаменитый Logan первого поколения. Ранее популярный бюджетный седан уже выпускался этой фирмой в сотрудничестве с Renault, но два года назад его сняли с производства – тогда французская марка вынуждены была покинуть иранский рынок под давлением США.

Однако теперь автомобиль реинкарнируют и выпускать его будут уже без поддержки "Рено". Причем если раньше локализация производства модели составляла 45%, то сейчас – уже 85%, заявил генеральный директор SAIPA Джавад Сулеймани в интервью местному издание Press TV.

Иранская версия Renault Logan I, которая выпускалась ранее Press TV

В Иране Renault Logan I продавался под названиями Renault L90, Renault Tondar 90 и Renault Pars Tondar, от оригинала он имел минимальные отличие. А вот его воскрешенная версия уже будет иметь менее общих черт: ожидается, что она получит обновленный, в более современном ключе дизайн, а также двигатели и коробки передач собственного, иранского производства.

Иранская версия Renault Logan I, которая выпускалась ранее Press TV

Иранская версия Renault Logan I, которая выпускалась ранее Press TV

Появится новый "Логан" в продаже в ближайшие 18 месяцев.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Renault представил новый Kangoo. Со сменой поколений машина изменилась до неузнаваемости.