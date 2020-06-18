Logan отдыхает: как Renault 40 лет назад выпустила очень крутое авто

В марте 1980 года купе Renault 15 и Renault 17 уступили место новой модели под названием Fuego: серийной двухдверке, построенной на базе седана Renault 18. По ряду моментов это был очень интересный, инновационный автомобиль, и в этом году он отмечает свое 40-летие.

Renault Fuego заметно отличался от многих авто того времени, и уж тем более – от других моделей французской марки. У него был оригинальный дизайн, придающий машине динамизм, а также приличные характеристики.

Renault Fuego

Французы хотели, чтобы Fuego завоевал самую широкую аудиторию, независимо от ее покупательной способности. В связи с этим было создано просто огромное количество модификаций, причем как в исполнении купе, так и кабриолет: между базовой версией TL и самой продвинутой версией Turbo располагались варианты GTL, TS, GTS, TX, GTX. Также был большой выбор двигателей – бензиновых и дизельных моторов объемом от 1,4 до 2 л. Версия GTS считалась эталонной моделью, она составляла большинство из 226 000 моделей Fuego, которые были выпущены за весь жизненный цикл модели протяженностью 5 лет.

Renault Fuego

Renault Fuego

Эта версия отличалась другими бамперами, оптикой, легкосплавные дисками и шинами Michelin TRX. У нее также был электропривод мягкой крыши, центральный замок, кондиционер и фантастическая отделка салона.

Renault Fuego

Renault Fuego

Помимо этого, Renault Fuego стал тем автомобилем, который предлагал ряд принципиальных новшеств. В частности, он был первой машиной с дистанционной блокировкой двигателя и первой моделью, водитель которой мог управлять акустикой с помощью кнопок на руле.

Renault Fuego

Основные характеристики Renault Fuego (на примере GTS):

Год выпуска: 1980

Двигатель: 1,4-литровый четырехцилиндровый турбомотор на 160 л.с.

Коробка передач: 5МКПП

Привод: задний

Тормоза: дисковые

Размеры: длина: 3,66 м, ширина 1,75 м

Вес: 970 кг

Максимальная скорость: 200 км/ч

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Renault готовит ещё один бюджетный кроссовер.