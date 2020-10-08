Липовое разрешение на парковку не спасло украинца от эвакуации авто

Столичные парковщики эвакуировали в Киеве Ford Mondeo, у которого якобы было разрешение на парковку. Такие липовые документы продают в соцсетях в среднем за 250 грн.

Фотографии автомобиля опубликовали в сообществе "Київ Паркувальний" в соцсети Facebook.

Эвакуированный "Форд" с "пропуском". Фото: facebook.com/parkyvanya

"Хорошая попытка, но закон один для всех", – гласит подпись к снимкам.

Эвакуированный "Форд" с "пропуском". Фото: facebook.com/parkyvanya

Как видно на фото, разрешение на парковку якобы было выдано Министерством юстиции Украины. Также на бланке можно рассмотреть герб столицы, а в самом тексте отмечается, что разрешение на проезд и парковку действует на территории столицы и в других городах Украины. При этом блокировка и эвакуация авто запрещена.

"Талон", который не спас от эвакуации Фото: facebook.com/parkyvanya

В комментариях к публикации один из пользователей опубликовал скриншот из Instagram, из которого следует, что в соцсетях можно купить такое "разрешение" за 250 грн. На выбор доступны "пропуски" самых разных ведомств – от Счетной палаты Украины до Высшего административного суда и Службы безопасности Украины.

Такие "пропуски" продают по 250 грн. Фото: скриншот Instagram

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что министр инфраструктуры анонсировал возвращение обязательного техосмотра.