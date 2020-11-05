Lincoln Continental стал жертвой кроссоверов

Последний седан Lincoln Continental сошел с конвейера завода компании. Отныне под этим брендом будут выпускаться исключительно кроссоверы.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Низкий спрос на автомобили с классическим кузовом седан привел к тому, что концерн Ford намерен полностью отказаться от автомобилей с таким кузовом и сконцентрировать все свои усилия на кроссоверах.

2020 Lincoln Continental media.lincoln.com

Ранее мы уже писали, что Ford прекращает производство своих седанов Fiesta, Focus, Fusion и Taurus. Теперь эта же участь постигла автомобили седаны марки Lincoln.

2020 Lincoln Continental media.lincoln.com

Продажи модели Continental достигли своего пика в 2017 году, когда компания реализовала 12012 машин. В 2018 году Lincoln продал в США всего 8758 авто, в 2019 году – 6586, а за 9 месяцев нынешнего года было реализовано лишь 3872 Continental.

2020 Lincoln Continental media.lincoln.com

Следующим шагом в развитии бренда Lincoln станет презентация среднеразмерного электрического кроссовера, который будет построен на платформе родственного Ford Mustang Mach-E.

2020 Lincoln Continental media.lincoln.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ford презентовала купе Mustang Mach 1 в европейской спецификации.