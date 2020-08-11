Лимузин китайского маршала выставили на торги

В американской Филадельфии выставили на продажу уникальный пульман-лимузин Mercedes-Benz 600 LWB Pullman 1965 года.

1966 Mercedes-Benz 600 LWB Pullman. Фото: lbilimited.com

Ранее автомобиль принадлежал Чэнь И (Chen Yi) – китайскому военному и политическому деятелю, маршалу НОАК, министру иностранных дел КНР (1958-1972 гг.) и мэру Шанхая (1949-1958 гг.) .

1966 Mercedes-Benz 600 LWB Pullman. Фото: lbilimited.com

Для изучения зарубежного опыта создания автомобилей представительского класса по заказу китайского правительства было приобретено два роскошных лимузина Mercedes-Benz 600, которые доставили в Китай. Один из них был передан тогдашнему министру иностранных дел Китая Чэнь И.

1966 Mercedes-Benz 600 LWB Pullman. Фото: lbilimited.com

Всего же в период с 1963 по 1981 год компанией Mercedes-Benz было изготовлено 304 четырехдверных пульман-лимузина 600-й серии.

Автомобиль оснащен 6,3-литровым V8, который развивает мощность 250 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 500 Нм.. Фото: lbilimited.com

Продавец, компания LBI Limited, не сообщает, когда автомобиль был вывезен в США, но гарантирует оригинальность всех его узлов и агрегатов, а также полную комплектность предлагаемого на продажу экземпляра. Автомобиль не реставрировался и полностью соответствует заводской спецификации. На одометре машины всего 21 186 км.

1966 Mercedes-Benz 600 LWB Pullman. Фото: lbilimited.com

1966 Mercedes-Benz 600 LWB Pullman. Фото: lbilimited.com

1966 Mercedes-Benz 600 LWB Pullman. Фото: lbilimited.com

1966 Mercedes-Benz 600 LWB Pullman. Фото: lbilimited.com

Автомобиль оснащен 6,3-литровым V8, который развивает мощность 250 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 500 Нм. Салон автомобиля отделан натуральной кожей и деревом. Приобрести реликвию с историческим прошлым можно за $285 000.

1966 Mercedes-Benz 600 LWB Pullman. Фото: lbilimited.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на продажу выставили классический "Шестисотый" с салоном от Maybach.