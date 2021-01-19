"Лимузин для народа" – для кого в СССР создавали автомобили

Советский представительский автомобиль ГАЗ-12 "ЗиМ" стал первой и единственной машиной премиум-класса в СССР, которую можно было приобрести в розничной торговле.

В архиве ЦКФФА им. Пшеничного обнаружилась интересная фотография, которая как нельзя лучше иллюстрирует стихотворение Владимира Шмидтгофа, "Эх, хорошо в стране Советской жить!" Она называется "Звеньевая колхоза имени Сталина в Житомирской области показывает подругам собственный новенький лимузин".

Звеньевая колхоза имени Сталина (Житомирская область) в кабине собственного лимузина беседует со своими соседками. obozrevatel.com

Эта фотография была сделана в 1955 году, чтобы в очередной раз продемонстрировать советским гражданам, что награда всегда найдет своего героя. В данном случае за самоотверженный труд на полях страны правительство одарило героиню битвы за урожай.

Практика дарить дорогие подарки "отличникам боевой и трудовой славы" использовалась в СССР еще со времен правления Сталина. Например, за рекорд по добыче угля новенькую "Эмку" – ГАЗ-М1– подарили Алексею Стаханову.

ГАЗ-М1 – один из таких автомобилей был подарен Алексею Стаханову. gaz.ru

Машины иногда дарили за особо выдающиеся заслуги, при этом их стоимость возмещалась заводам-изготовителям из бюджета соответствующего наркомата, а если дарило само правительство, то из средств хозуправления Совнаркома. Но чаще всего дарили не саму машину, а право на ее приобретение. Таким вот образом "по разрешению Совнаркома" приобрели себе ГАЗ-М1 скрипачи Давид Ойстрах и Миша Фихтенгольц, певец Леонид Утесов, шахматист Михаил Ботвинник, актер Михаил Жаров, писатель Корней Чуковский, режиссер Григорий Козинцев и многие другие знаменитости, орденоносцы, стахановцы и ударники труда.

После войны практику возобновили. В частности, по инициативе Сталина, к ордену Ленина, врученному за 25 лет безупречной службы, офицеров и главных корабельных старшин, полагалась награждать автомобилем "ЗиМ". Правда с приходом к власти Хрущев подобный "аукцион невиданной щедрости" был отменен.

ГАЗ-12 "ЗИМ" – первый и последний советский представительский автомобиль, который можно было приобрести в розницу. gaz.ru

Героине нашего фото достался достаточно интересный в конструктивном плане автомобиль. Проектирование ГАЗ-12 "ЗиМ" началось в 1948 году в рамках проекта создания перспективных моделей Горьковского автозавода. В номенклатуре она должна была заполнить пустующую нишу между "Победой" и правительственным ЗИС-110. Для снижения веса автомобиль получил несущий кузов, а салон был рассчитан на перевозку 6 человек. Это был первый подобный случай в мировой практике, когда машина такого класса и размера не имела рамы. Кроме того, впервые в советском автомобиле была использована автоматическая трансмиссия с гидротрансформатором.

Капот "ЗиМа" украшала хромированная эмблема ГАЗа с оленем на фоне красного знамени obozrevatel.com

Цена автомобиля составляла до реформы 1961 года 40 000 руб., целое состояние при тогдашней средней зарплате. Для сравнения, "Победа" стоила 16 000 руб., а "Москвич-400" – 9000 руб. Редкими покупателями, которые могли позволить себе подобную роскошь, стала советская научная и творческая элита.

Дизайн "ЗиМа" был выполнен в стилистике американских автомобилей конца 40-х годов obozrevatel.com

Появление "ЗиМа" произвело немалый ажиотаж в номенклатурной среде. Многие функционеры старались как можно быстрее заполучить новинку. По этому поводу в сатирическом журнале "Крокодил" вышел фельетон "Стоп! Красный свет!", клеймивший позором номенклатурных работников, которые шли на всякие хитрости, что поскорее получить персональный "ЗиМ".

Сегодня редкие сохранившиеся экземпляры ГАЗ-12 "ЗиМ" можно увидеть только на ретрослетах и мероприятиях. obozrevatel.com

К сожалению, "ЗиМ" стал первым и последним представительским лимузином, который можно было купить или получить в дар рядовым жителям "одной шестой части суши". Сменившая ее в 1959 году "Чайка" была доступна лишь ограниченному круга людей, да и от традиции дарить автомобиль передовикам производства и творческой интеллигенции в наступившую эпоху тотального дефицита канула в Лету.

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