Лидеры и аутсайдеры: как повлиял карантин на продажи новых авто в Украине

По данным ассоциации "Укравтопром", в марте нынешнего года, часть которого прошла в условиях карантина, украинцы приобрели и зарегистрировали 6244 новых легковых автомобилей.

Это примерно на 11% меньше, чем в феврале нынешнего года и на 15% меньше, чем в марте прошлого года. Для сравнения, в январе украинцы приобрели 7072, а в феврале 6963 новых авто.

Продажи новых авто в Украине в марте снизились на 11%, по сравнению с февралем newspress.co.uk

Лидером рынка продолжает оставаться компания Renault – в марте 1222 автомобилей этой марки получили украинских регистрационные номера. Более того, по сравнению с прошлым годом, прирост составил внушительные 20%.

Второе место в рейтинге занимает Toyota с результатом 661 авто. У японского бренда наоборот наблюдается снижение продаж по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 21%.

В тройке сильнейших – корейский бренд Kia, продукцию которого выбрали 576 украинских покупателей. Это на 19% меньше, чем в 2019-м.

Четвертое место с результатом 353 авто у компании Nissan (-38%). А на пятом месте по итогам месяца – Hyundai, которая смогла продать 317 авто (-25%).

Самым востребованным автомобилем в Украине в марте стал кроссовер Renault Duster – 619 авто. Он отобрал пальму первенства у лидировавшего два месяца подряд Toyota RAV4.

Renault Duster отобрал первенство по продажам в Украине у Toyota RAV4 renault.ua

Всего в первом квартале 2020 года в Украине поставили на учет 20,3 тысяч новых легковых авто, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как писал ранее OBOZREVATEL, украинцы массово скупают новые авто.

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