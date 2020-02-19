Лежачие полицейские: АвтоВАЗ показал, как убить Лада Гранта

Компания АвтоВАЗ изменила систему оценки качества своих новых автомобилей, которые сходят с конвейера завода в Тольятти. Видимо, теперь уровень моделей Лада станет еще ниже.

Как стало известно OBOZREVATEL, автопроизводитель решил прекратить использование тестового полигона для новых авто, который для компании спроектировала и построила итальянская компания Fiat. Объект возвели в 70-х годах прошлого столетия для проверки новых ВАЗ 2101, которые были копиями Fiat 124.

Теперь новые Лады не будут проверять на качество сборки на специальном полигоне lada.ru

Вместо полноценного цикла для проверки качества, теперь новые Лады будут тестировать на небольшой площадке внутри здания возле конвейера. Разумеется, такое решение было принято в целях экономии, ведь на данный момент АвтоВАЗ переживает не лучшие времена.

Отдельные участки имитируют асфальт, брусчатку и покрытие с лежачими полицейскими. Вероятно, щадящий режим тестов также призван сформировать новую систему гарантийных поломок в ходе послепродажной эксплуатации. Ведь, если в дальнейшем покупатель столкнется с недоработками в конструкции условной Лада Веста, автопроизводитель откажется от ремонта, прикрываясь отлично пройденными тестами на заводе.

АвтоВАЗ вооружился булыжником и лежачими полицейскими lada.ru

Интересно, что в российской компании гордятся тем фактом, что, благодаря испытательному полигону внутри здания завода, исключен фактор влияния погодных условий на проверку качества выпускаемых автомобилей.

Видимо, только "счастливые" покупатели смогут уже на своем опыте узнать, как ржавеет новая Лада Гранта после дождя и скрипит Лада Нива на зимнем морозе.

Качество выпускаемых АвтоВАЗом автомобилей может снизиться еще сильнее

Как рассказывал OBOZREVATEL, АвтоВАЗ объявлял об остановке производства из-за очень низких продаж Лада.

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