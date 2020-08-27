Lexus расширил семейство кроссоверов

Компания Lexus подготовила для своих фанов новую эксклюзивную версию Black Line, которая отличается комплектацией и внешним декором.

2021 Lexus RX Black Line. Фото: lexus.com

Новая версия будет доступна для моделей RX 350 и RX 450h. Она создана на основе спортивной модификации F Sport и отличается черной глянцевой облицовкой радиатора, а также черными акцентами на боковинах кузова. Кроме того, для новинки подготовили стильные 20-дюймовые диски, также окрашенные в черный цвет.

2021 Lexus RX Black Line. Фото: lexus.com

В дизайне интерьера также доминирует черный цвет. Версия RX Black Line получила черную кожаную отделку сидений с контрастными белыми вставками и яркой синей декоративной строчкой. Синий цвет используется в окантовке напольных ковриков и чехла для брелока.

2021 Lexus RX Black Line. Фото: lexus.com

2021 Lexus RX Black Line. Фото: lexus.com

В комплекте с автомобилем предлагается комплект дорожных сумок от Zero Halliburton, украшенных логотипом Lexus и внутренней отделкой, повторяющей рисунок радиаторной решетки.

2021 Lexus RX Black Line. Фото: lexus.com

Для RX 350 предлагается 3,5-литровый V6 мощностью 299 л.с. и 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия. В качестве опции можно заказать полный привод. С таким арсеналом кроссовер набирает первую "сотню" за 7,7 секунд, а максимальная скорость достигает 200 км/ч.

2021 Lexus RX Black Line. Фото: lexus.com

Версия RX 450h оснащена гибридным силовым агрегатом, состоящим из 3,5-литрового V6, никель-металлгидридной батареи и трех электромоторов. Суммарная мощность такого "набора" составляет 312 л.с., а на разгон от 0 до 100 км/ч требуется 7,9 секунд. Но главное преимущество такой версии – низкий расход топлива, который составляет всего 7 л на 100 км пробега в смешанном цикле.

2021 Lexus RX Black Line. Фото: lexus.com

Производство серии Black Line ограничено тысячей экземпляров из которых 750 будет с бензиновым мотором, а остальные 250 – с гибридным силовым агрегатом. Стоимость RX 350 Black Line – $50635, а за RX 450h Black Line просят $51885.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Lexus подготовила для флагманского кроссовера LX новую версию.

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