Lexus LX 2021 модельного года получил ряд обновлений и новый эксклюзивный вариант Inspiration. Об это сообщает портал Carscoops.

Lexus LX получил новую версию и обновленный спорт-пакет. Фото: lexus.com

В рамках плановой модернизации, компания Lexus немного обновила свой флагманский внедорожник LX. В частности, люксовый SUV теперь оснащен виртуальным ассистентом Amazon Alexa, а в списке материалов для персонализации интерьера появилась отделка Glazed Caramel. Палитру цветов кузова пополнил эксклюзивный оттенок Nori Green Pearl.

Lexus LX получил новую версию и обновленный спорт-пакет. Фото: lexus.com

Спорт-пакет был обновлен и теперь включает облицовку радиатора с новым рисунком и иной передний бампер, а также новые кованные 21-дюймовые колесные диски. В пакете сохранились такие опции, как дополнительный обвес кузова, черные декоративные элементы, хромированные корпусы зеркал, а также полуанилиновая кожа.

Lexus LX получил новую версию и обновленный спорт-пакет. Фото: lexus.com

Для тонких ценителей японской роскоши и коллекционеров предлагается новая эксклюзивная версия Inspiration Series, которая будет ограничена тиражом всего 500 экземпляров. Новинка будет доступна только в двух цветах – Black Onyx или White Pearl.

Lexus LX получил новую версию и обновленный спорт-пакет. Фото: lexus.com

Узнать спецсерию можно по черной облицовке радиатора, тонированной светотехнике, черным ручкам и рамкам дверей, черному хрому и 21-дюймовым черным легкосплавным дискам. В интерьере доминирует черный цвет. Сиденья и карты дверей отделаны черной полуаналиновой кожей с красными вставками цвета Rioja Red.

Lexus LX получил новую версию и обновленный спорт-пакет. Фото: lexus.com

Lexus LX получил новую версию и обновленный спорт-пакет. Фото: lexus.com

Все версии LX 2021 оснащаются 5,7-литровым V8, который развивает мощность 388 л.с., а крутящий момент достигает 546 Нм. Он работает в тесном взаимодействии с 8-ступенчатым "автоматом" и системой полного привода.

Lexus LX получил новую версию и обновленный спорт-пакет. Фото: lexus.com

Обновленный Lexus LX появится в салонах дилеров осенью нынешнего года, а цены станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Lexus обновила и доработала флагманский седан LS.