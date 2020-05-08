Lexus LX и трактор перетягивают канат: неожиданный финал

Виталий Сазонов Новости 11:23, 8.05.2020 Обновлено: 11:24, 8.05.2020

Перетягивание каната автомобилями – всегда вещь занимательная. Особенно, когда финал оказывается непредсказуемым.

Именно к такому относится борьба внедорожника Lexus LX и трактора, которую можно увидеть в ролике ниже. С виду может показаться, что большой трактор, оснащенный исполинскими колесами и зубастыми шинами, молниеносно победит "маленького японца", но не тут-то было – мотор V12, огромная мощь и крутящий момент Лексуса знают свое дело. Ну, и конечно, в его арсенале был полный привод, чего не скажешь про представителя сельхозтехники.

Lexus LX и трактор перетягивают канат
Скрншот видео

Итог? Трактор "сдулся" за считанные секунды. И чуть не сломался.

Ранее OBOZREVATEL публиковал эффектное видео дрэг-рейсинга продавца картошки на Rolls-Royce с BMW.

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