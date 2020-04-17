Lexus готовит стильный флагманский кроссовер

В модельной гамме Lexus появится роскошный флгаманский кроссовер LQ, который получит платформу седана LS.

Прообраз нового флагмана Lexus – концепт LF-1 Limitless Concept, дебютировавший в 2018 году lexus.com

Об этом со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщает американское издание Car&Driver. Предполагается, что новинка получит обозначение LQ, а как этот автомобиль будет выглядеть, можно представить, изучив внимательно концептуальный кроссовер LF-1 Limitless Concept. Кроме того, автомобиль позаимствует отдельные элементы дизайна от стильного и элегантного купе LC Coupe.

Lexus LF-1 Limitless Concept lexus.com

В качестве основы для новинки будет использована платформа полноразмерного седана LS. Ожидается, что LQ получит в свое распоряжение 3,5-литровый мотор V6 с двумя турбинами от LS 500, а также гибридный силовой агрегат с 3,5-литровым V6 и двумя электромоторами от LS 500h.

Lexus LF-1 Limitless Concept lexus.com

Первый будет иметь в своем арсенале 421 л.с., а второй – 359 л.с. Кроме того, высока вероятность, что покупателям будет предложена спортивная модификация F Performance с битурбированным V8 мощностью свыше 600 л.с.

Lexus уже запатентовал имя LQ 2 года назад в американском патентном ведомстве, вскоре после презентации концептуального LF-1 Limitless Concept на автошоу в Детройте в 2018 году.

Lexus LF-1 Limitless Concept lexus.com

"Это наше видение флагманской модели нового типа, которая объединяет возможности кроссовера с техническими характеристиками и высоким уровнем комфорта современных топ-седанов", – рассказал на презентации концепта Кевин Хантер, президент калифорнийской дизайн студии CALTY Design Research.

Lexus LF-1 Limitless Concept lexus.com

Основными конкурентами для новинки станут Mercedes-Benz GLS, BMW X7, Range Rover, а на американском рынке к ним добавятся Lincoln Navigator и Cadillac Escalade. Появление люксового кроссовера запланировано на будущий году. Цены ожидаются на уровне $80-100 тысяч.

Lexus LF-1 Limitless Concept lexus.com

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