Lego представила свою версию суперкара Lamborghini
Компания Automobili Lamborghini и известный производитель конструкторов Lego Group объединили свои усилия по созданию модели Lamborghini Sian FKP 37.
Конструктор популярной серии Lego Technic представляет собой уменьшенную в 8 раз копию итальянского суперкара. Конструктор состоит из 3696 элементов, позволяющих воссоздать автомобиль в мельчайших подробностях.
Напомним, что полноприводное купе Lamborghini Sian было представлено на автомобильной выставке во Франкфурте осенью прошлого года. Новинка из Санта-Агаты оснащается гибридной силовой установкой с 6,5-литровым V12 и небольшим электромотором, который питает комплект суперконденсаторов. Суммарная мощность силового агрегата достигает 819 л.с., а максимальная скорость достигает 350 км/ч.
Всего будет изготовлено 63 экземпляра, но все они уже проданы состоятельным фанам марки. Для тех, кто не успел заказать себе автомобиль в натуральную величину, могут утешиться новым конструктором Lego Technic.
Уменьшенная реплика имеет хорошую деталировку: мотор V12, подвижный задний спойлер, подвеску и рулевое управление. Подобно настоящему суперкару, модель снабжена откидными дверями, полностью функциональной 8-ступенчатой коробкой передач с подрулевыми переключателями и фирменную окраску цвета лайма. Размеры модели – 600х250х130 мм.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, поклонник конструкторов Lego создал из элементов конструктора Tesla Cybertruck.