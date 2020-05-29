Lego представила свою версию суперкара Lamborghini

Компания Automobili Lamborghini и известный производитель конструкторов Lego Group объединили свои усилия по созданию модели Lamborghini Sian FKP 37.

Lamborghini Sian FKP37 Lego Technic media.lamborghini.com

Конструктор популярной серии Lego Technic представляет собой уменьшенную в 8 раз копию итальянского суперкара. Конструктор состоит из 3696 элементов, позволяющих воссоздать автомобиль в мельчайших подробностях.

Lamborghini Sian FKP37 Lego Technic media.lamborghini.com

Напомним, что полноприводное купе Lamborghini Sian было представлено на автомобильной выставке во Франкфурте осенью прошлого года. Новинка из Санта-Агаты оснащается гибридной силовой установкой с 6,5-литровым V12 и небольшим электромотором, который питает комплект суперконденсаторов. Суммарная мощность силового агрегата достигает 819 л.с., а максимальная скорость достигает 350 км/ч.

Lamborghini Sian FKP37 Lego Technic media.lamborghini.com

Lamborghini Sian FKP37 Lego Technic media.lamborghini.com

Lamborghini Sian FKP37 Lego Technic media.lamborghini.com

Всего будет изготовлено 63 экземпляра, но все они уже проданы состоятельным фанам марки. Для тех, кто не успел заказать себе автомобиль в натуральную величину, могут утешиться новым конструктором Lego Technic.

Lamborghini Sian FKP37 Lego Technic media.lamborghini.com

Уменьшенная реплика имеет хорошую деталировку: мотор V12, подвижный задний спойлер, подвеску и рулевое управление. Подобно настоящему суперкару, модель снабжена откидными дверями, полностью функциональной 8-ступенчатой коробкой передач с подрулевыми переключателями и фирменную окраску цвета лайма. Размеры модели – 600х250х130 мм.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, поклонник конструкторов Lego создал из элементов конструктора Tesla Cybertruck.