Легендарный внедорожник превратили в электромобиль за $185 000

Британский тюнер Twisted подготовил электромобиль NAS-E, который построен на базе североамериканской версии старого Land Rover Defender (с короткой колесной базой).

Всего планируют выпустить 30 таких электрических автомобилей 4x4, а цены в США начинаются с отметки 185 000 долларов. В Twisted намекнули, что позднее NAS-E могут вывести и на другие рынки, но подробностей на этот пока нет.

Электромобиль на базе Land Rover Defender. Фото: autoblog.com

Twisted NAS-E оснащен электродвигателем BorgWarner мощностью 214 л.с., но есть еще более мощная версия модели –NAS-E Plus за $210,000, которая выдает 320 л.с. Батарея – емкостью, 60 кВтч, ее хватает на запас хода около 200 миль (322 км). Привод – полный, а в дополнение к обычной коробке есть понижающая раздаточная.

Электромобиль на базе Land Rover Defender. Фото: autoblog.com

Предлагаются три цвета окраса (Malibu Yellow, Yosemite Green i Tahloe Blue), и в первой серии из 30 экземпляров будет выпущено по 10 автомобилей в каждом из этих цветов.

Электромобиль на базе Land Rover Defender. Фото: autoblog.com

Электромобиль на базе Land Rover Defender. Фото: autoblog.com

Автомобиль также получил модернизированный на современный манер салон (информационно-развлекательная система, сенсорный экран, кожаные сиденья, спортивный руль), а также защитную клетку и капот Bimini.

Электромобиль на базе Land Rover Defender. Фото: autoblog.com

Электромобиль на базе Land Rover Defender. Фото: autoblog.com

Кроме того, его снарядили специальными амортизаторами, шестипоршневыми тормозными суппортами Twisted Performance, а также антиблокировочной и противобуксовочной системами.

Электромобиль на базе Land Rover Defender. Фото: autoblog.com

Электромобиль на базе Land Rover Defender. Фото: autoblog.com

Первые экземпляры модели будут выпущены в октябре этого года.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Ford показал электромобиль с 7 моторами.