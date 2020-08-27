Легендарный Toyota Land Cruiser из 80-х сделали современным

Японский внедорожник Toyota Land Cruiser 70 претерпел обновление. Этот автомобиль существует с 1984 года, но теперь модель сделали современнее.

"Ленд Крузер" получил информационно-развлекательную систему с монитором диагональю 6,1 дюймов с навигацией и Bluetooth. Интересно, что поддержки Apple Carplay и Android Auto в медиакомплексе нет.

Также в оснащении появились дополнительные разъемы USB и подстаканник для переднего пассажира. Дизайн автомобиля не изменился.

Под капотом – прежний дизельный двигатель объемом 4,5 л мощностью 205 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с 5-ступенчатой механической КПП.

Toyota обновила всю модельную линейку 36-летнего внедорожника. Фото: drom.ru

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