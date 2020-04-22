Знаменитый символ коммунизма превратили в электромобиль

Trabant – легендарный автомобиль из Восточной Германии, который запомнился как один из символов коммунизма. Интересно, что со временем его могут вернуть к жизни.

И подтолкнет к этому массовая электрификация транспорта. Чешское издание auto.cz считает, что знаменитый ГДРовский автомобиль, который выпускался с 1957 по 1991 годы и вышел в общей сложности тиражом в 3,7 млн ед., в будущем может вернуться в виде электромобиля. По этому случаю редактора сайта даже подготовили иллюстрации на тему того, как такой Trabant мог бы выглядеть сегодня.

Оригинальный Trabant auto.cz

Наши чешские коллеги уверены, что если электроТрабант появится на свет, он сохранит дух своего предка, но при этом будет выглядеть по-современному строго и минималистично. И заодно похожим на новые электромобили MINI Cooper SE и Honda e.

Электромобиль Trabant auto.cz

Электромобиль Trabant auto.cz

Интересно, что возвращение Trabant на сцену в обличье электрокара могло произойти ещё в 2000-х. В 2007 году на автосалоне во Франкфурте баварская компания по производству мини-автомобилей Herpa приобрела права на название Trabant и представила небольшую электрическую модель, так называемый newTrabi. Спустя два года она привезла на то же самое мотор-шоу улучшенную версию этой машины – Trabant nT, оснащенную асинхронным электродвигателем мощностью 61 л.с.. Тогда предполагалось, что новинку отправят в производство не позднее 2012 года, однако на деле этого так и не произошло.

Оригинальный Trabant auto.cz

Trabant nT auto.cz

Trabant nT auto.cz

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что китайцы начали продавать электромобиль, который был скопирован у немцев.