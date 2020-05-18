Легендарный седан BMW с пробегом 1 млн км показали на видео

Компания BMW решила выставить на всеобщий показ культовый седан 1950-х годов, который впечатляет своим пробегом. За свою жизнь машина накатала более 1 млн км.

Такими внушительными цифрами похвастал BMW 501 1955 года выпуска. На протяжении 15 лет (от момента своего выпуска) этот автомобиль работал в такси Мюнхена, и после миллионного пробега компания-изготовитель забрала его обратно на завод, а владельцу выдала взамен новую BMW 1500.

Затем седан находился в музейном фонде производителя. Через четыре десятка лет после поступления его отреставрировали (примерно в 2010-м году), а совсем недавно сделали сделали частью экспозиции мюнхенского музея BMW Classic.

BMW 501 с пробегом 1 млн км Скриншот видео

Впрочем, столь высокой чести этот BMW удостоился не только за счёт показателей одометра. Дело в том, что это ещё и знаковая модель для компании: седан 501 стал первым автомобилем баварского бренда, разработанным после Второй мировой войны (1952 м.г.). За изящный и прогрессивный на то время дизайн он даже получил неофициальное прозвище "Ангел барокко".

BMW 501 с пробегом 1 млн км Скриншот видео

Под капотом конкретного этого седана базируется 2,6-литровый V8 мощностью 96 л.с., состыкованный с 4-ступенчатой "механикой" (максимальная скорость – 155-160 км/ч). Всего BMW выпустила 5914 седанов с таким мотором, выпускалась данная версия в 1954-1962 годах.

BMW 501 с пробегом 1 млн км Скриншот видео

К слову, сегодня за BMW 501 в хорошем состоянии просят на вторичке 40-50 тыс. евро.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о седане Volvo, который также проехал 1 млн км.

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