Легендарный 'горбатый' 'Запорожец' отметил 60-летие

Ровно 60 лет назад на Запорожском заводе "Коммунар" началось производство автомобилей ЗАЗ-965 "Запорожец".

Первый массовый украинский автомобиль отмечает свой юбилей. Микролитражка выпускалась на с 1960 по 1969 год и разошлась по миру тиражом 322106 экземпляров.

Работы над моделью начались в середине 50-х годов прошлого века. Для выпуска микролитражки было решено реконструировать завод "Коммунар", ранее занимавшийся изготовление комбайнов и сельхозтехники, а производство двигателей для новинки организовали в Мелитополе.

Летом 1960 года опытный образец ЗАЗ-965 представили Хрущеву и Брежневу в Кремле. Главный конструктор завода Юрий Сорочкин предложил Никите Хрущеву прокатиться на новой машине. После поездки генсек отметил, что "Запорожец" будет хорошим подарком для трудящихся и необходимо лишь одно: доступная цена.

На момент своего дебюта "Запорожец" оценили в 18 тысяч дореформенных рублей, а после денежной реформы 1961 года цена составила 1800 рублей – стоимость тысячи бутылок водки. В 60-е годы чтобы собрать необходимую для его приобретения сумму требовалось примерно 20 средних зарплат.

Первоначально автомобиль оснащался 23-сильным бензиновым мотором V4 объемом 746 см³ воздушного охлаждения. На модели ЗАЗ-965А (1962-1965 г.) устанавливался двигатель МеМЗ-966 с увеличенным до 887 см³ объемом, развивавший 27 л. с. С 1966 по 1969 год автомобиль комплектовался модернизированным мотором МеМЗ-966А, мощность которого увеличили до 30 л. с.

Интересно, что первый "Запорожец" нашел своих поклонников не только в Советском Союзе, но и за его пределами. Автомобиль экспортировался под именем Jalta в Финляндию, а бельгийские покупатели знали его, как Yalta.

Помимо машин с обычными органами управления "Запорожец" выпускался в различных модификациях для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, небольшой партией была выпущена "праворульная" модификация для почтовой службы с отделением для почты вместо задних сидений.

"Запорожец" отличался высокой маневренностью, экономичностью, а независимая подвеска всех колес обеспечивала автомобилю высокую устойчивость и управляемость. Простота конструкции позволяла отремонтировать автомобиль практически в чистом поле. Гладкое днище, короткие свесы и широкая колея обеспечивали ЗАЗ-965 высокую проходимость.

Первенец ЗАЗа пользуется заслуженной популярностью у любителей ретро и привлекает внимание везде, где бы он не появлялся.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в сети показали прототип минивэна ЗАЗ, о котором мало кто знал.