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Легендарную модель VW сделали на 40% крупнее – как выглядит автомобиль

Стас Сидилев
Стас Сидилев
Новости
2,0 т.
Американец самостоятельно создал огромный VW Beetle

Американец самостоятельно создал огромный VW Beetle.

Владелец необычного Volkswagen Beetle из США Скот Тапер показал свою машину: автомобиль, который он создал самостоятельно, является увеличенной копией немецкого ретро-кара.

Несмотря на то, что внешне необычная копия VW Beetle очень похожа на оригинальный автомобиль, отличий очень много. Во первых, размер – огромный Фольксваген Жук на 40% больше классической модели. Но этим создатель не ограничился.

Технически новый Жук получился совершенно другой машиной. Его построили на платформе старого грузового пикапа Dodge, от которого машине досталась и силовая установка. Речь идет о двигателе V8 объемом 5,7 л мощностью 340 л.с., который сочетается с автоматической КПП.

Огромный Volkswagen Beetle выглядит очень необычно.

Огромный Volkswagen Beetle выглядит очень необычно. Фото: topgir.com.ua

VW Beetle на шасси Dodge оказался на 40% крупнее оригинала.

VW Beetle на шасси Dodge оказался на 40% крупнее оригинала. Фото: topgir.com.ua

Разумеется, компоновка Dodge подразумевает переднее расположение мотора. В то время как в старом Volkswagen Beetle двигатель установлен в задней части.

Напомним, ранее OBOZREVATEL показывал копию внедорожника Mercedes G-class из Индии. Машина стоит всего $18 000.

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