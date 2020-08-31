Легендарную модель VW сделали на 40% крупнее – как выглядит автомобиль

Владелец необычного Volkswagen Beetle из США Скот Тапер показал свою машину: автомобиль, который он создал самостоятельно, является увеличенной копией немецкого ретро-кара.

Несмотря на то, что внешне необычная копия VW Beetle очень похожа на оригинальный автомобиль, отличий очень много. Во первых, размер – огромный Фольксваген Жук на 40% больше классической модели. Но этим создатель не ограничился.

Технически новый Жук получился совершенно другой машиной. Его построили на платформе старого грузового пикапа Dodge, от которого машине досталась и силовая установка. Речь идет о двигателе V8 объемом 5,7 л мощностью 340 л.с., который сочетается с автоматической КПП.

Огромный Volkswagen Beetle выглядит очень необычно. Фото: topgir.com.ua

VW Beetle на шасси Dodge оказался на 40% крупнее оригинала. Фото: topgir.com.ua

Разумеется, компоновка Dodge подразумевает переднее расположение мотора. В то время как в старом Volkswagen Beetle двигатель установлен в задней части.

Напомним, ранее OBOZREVATEL показывал копию внедорожника Mercedes G-class из Индии. Машина стоит всего $18 000.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал