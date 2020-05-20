Латвия спасла необычный и редкий автомобиль из СССР

В СССР было не так много автомобилей, а проблемы с разнообразием в промышленности известны многим. Но отдельные энтузиасты всегда старались создать что-то уникальное.

В начале 50-х годов прошлого столетия советский спортсмен Аркадий Бабич построил спортивный родстер Ленинград в единственном экземпляре на агрегатах ГАЗ М-20 Победа и ГАЗ-12 ЗИМ. Некоторые отсылки к этим автомобилям заметны даже в дизайне машины.

В Латвии спасли необычную машину Ленинград из СССР drom.ru

Конечно, эстетически родстер Ленинград проигрывал автомобилям своей эпохи из Европы и, тем более, Америки, но по советским меркам это был какой-то невероятный космический корабль. У спортсмена уже был опыт конструирования уникальных авто, и Ленинград оказался его третьим проектом.

В Латвии спасли необычную машину Ленинград из СССР drom.ru

В Латвии спасли необычную машину Ленинград из СССР drom.ru

Считалось, что автомобиль безвозвратно утерян. Но, как сообщает Drom, несколько лет назад коллекционер купил эту машину в России за 350 тыс. рублей (4500 евро). Машина была в ужасном состоянии, как видно по фото ниже, от нее практически ничего не осталось. Некоторые элементы кузова просто исчезли, появились посторонние детали, о декоративных элементах и говорить не приходится.

В Латвии спасли необычную машину Ленинград из СССР drom.ru

Энтузиаст доверил восстановление проверенным специалистам в Латвии, которые восстановили уникальный спорткар. Реставрация обошлась в несколько сотен тысяч евро, хотя точная сумма неизвестна. Удивительно, что владелец решил потратиться на автомобиль, который не имеет коллекционной ценности и почти никому не известен.

В Латвии спасли необычную машину Ленинград из СССР drom.ru

В Латвии спасли необычную машину Ленинград из СССР drom.ru

Примечательно, что реставраторы даже приблизительно восстановили оригинальный коричнево-бежевый окрас. В этом помогло единственное цветное фото, сделанное Джоном Шульцом – американским фотографом, который посетил СССР в 1958 году. Это было единственное изображение, которое демонстрировало внешность машины максимально подробно.

В Латвии спасли необычную машину Ленинград из СССР drom.ru

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