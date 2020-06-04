Лапы вместо колес: как выглядит электрическая Лада-паук

Бюджетный автомобиль Лада Приора превратили в паука. Для этого автомобиль лишили колес и полностью заменили силовую установку. Необычную машину на протяжении двух месяцев создавали в России.

ВАЗ 2170 теперь выглядит очень необычно и передвигается с помощью паучьих лап. Авторы серьезно отнеслись к проекту и провели масштабную инженерную работу. Интересно, что машину перевели на электрическую тягу.

Лада Приора превратили в электрического паука скриншот видео

Двигатель, коробку передач и топливный бак сняли для облегчения конструкции. В итоге Лада Приора без "ненужного" оборудования весит всего 700 кг, но еще столько же весят "лапы паука".

Лада Приора превратили в электрического паука скриншот видео

Лада Приора превратили в электрического паука скриншот видео

Изменились габариты автомобиля: длина составляет 5,6 м, ширина – 6,2 м, а высота равна 3,33 м. Для сравнения, размеры базовой Лада Приора: 4350 / 1680 / 1420 мм. Как видно, дорожный просвет со стандартных 165 мм многократно увеличился.

Лада Приора превратили в электрического паука скриншот видео

О емкости батареи и запасе хода информации нет. Наверняка никто и не подсчитывал этих показателей. В любом случае, передвигаться по дорогам общего пользования на таком транспортном средстве запрещено, поэтому дальность пробега не имеет никакого значения применительно к ежедневной эксплуатации.

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