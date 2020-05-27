Ланос за $1000 превратили в идеальное авто для украинских дорог

В Украине из Daewoo Lanos сделали вездеход на огромных колесах. Постройка супер-машины, которую осуществил популярный YouTube-блогер ArchiLow со своей командой, оказалась бюджетным проектом.

Во-первых, сам Ланос был куплен чуть больше, чем за 1000 долларов. Это был самый дешевый Ланос, который ArchiLow ранее отыскал в Украине. Во-вторых, автомобиль был доработан, что называется, при помощи подручных средств.

Внедорожный Ланос Скриншот видео

Сначала старый Дэу отмыли и привели в порядок – автомобиль был в далеко не лучшем состоянии (ржавчина на кузове и т.п.). Затем спецы приступили к непосредственной модернизации седана.

Внедорожный Ланос Скриншот видео

Внедорожный Ланос Скриншот видео

Основные изменения были проведены по ходовой части. Вопрос удлинения подвески был решен следующим образом: сзади балку перевернули "вверх ногами" (таким образом, ступица стала опущена вниз), площадки под пружины перенесли вверх и перевели тормозные трубки. Спереди же стойку разрезали, затем добавили в неё трубу длиной 17 см, также внутрь под амортизатор "закинули" аналогичную трубу, после чего всё это дело заварили. Нужную полуось сделали из "лановского" ШУРСа, а карданный вал достался автомобилю от ВАЗа. Рачаги же вообще "растянули" при помощи обычной "зубачстой" арматуры.

Внедорожный Ланос Скриншот видео

Внедорожный Ланос Скриншот видео

Наконец, на автомобиле установили новые колеса – литые диски большой размерности с внедорожными шинами BF Goodrich от УАЗ-469. В остальном же Ланос остался стоковым: он сохранил родной двигатель, коробку и передний привод.

Внедорожный Ланос Скриншот видео

По словам ArchiLow, без учета работы стоимость такого перевоплощения тянет примерно на 500 грн. А удивительно в этой истории то, что внедорожный Ланос получился успешным проектом: он едет, буксует и даже выбирается из западни с повернутыми колесами. И при всё этом не палит сцепление.

Внедорожный Ланос Скриншот видео

В ближайшее время машину ещё немного доработают – в частности, заварят трещины в днище, которые образовались из-за ржавчины, и установят защиту.

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