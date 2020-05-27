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27 мая • обновлено в 17:41
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Ланос за $1000 превратили в идеальное авто для украинских дорог

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В Украине из Daewoo Lanos сделали вездеход на огромных колесах. Постройка супер-машины, которую осуществил популярный YouTube-блогер ArchiLow со своей командой, оказалась бюджетным проектом.

Во-первых, сам Ланос был куплен чуть больше, чем за 1000 долларов. Это был самый дешевый Ланос, который ArchiLow ранее отыскал в Украине. Во-вторых, автомобиль был доработан, что называется, при помощи подручных средств.

Внедорожный Ланос

Внедорожный Ланос

Скриншот видео

Сначала старый Дэу отмыли и привели в порядок – автомобиль был в далеко не лучшем состоянии (ржавчина на кузове и т.п.). Затем спецы приступили к непосредственной модернизации седана.

Внедорожный Ланос

Внедорожный Ланос

Скриншот видео

Внедорожный Ланос

Внедорожный Ланос

Скриншот видео

Основные изменения были проведены по ходовой части. Вопрос удлинения подвески был решен следующим образом: сзади балку перевернули "вверх ногами" (таким образом, ступица стала опущена вниз), площадки под пружины перенесли вверх и перевели тормозные трубки. Спереди же стойку разрезали, затем добавили в неё трубу длиной 17 см, также внутрь под амортизатор "закинули" аналогичную трубу, после чего всё это дело заварили. Нужную полуось сделали из "лановского" ШУРСа, а карданный вал достался автомобилю от ВАЗа. Рачаги же вообще "растянули" при помощи обычной "зубачстой" арматуры.

Внедорожный Ланос

Внедорожный Ланос

Скриншот видео

Внедорожный Ланос

Внедорожный Ланос

Скриншот видео

Наконец, на автомобиле установили новые колеса – литые диски большой размерности с внедорожными шинами BF Goodrich от УАЗ-469. В остальном же Ланос остался стоковым: он сохранил родной двигатель, коробку и передний привод.

Внедорожный Ланос

Внедорожный Ланос

Скриншот видео

По словам ArchiLow, без учета работы стоимость такого перевоплощения тянет примерно на 500 грн. А удивительно в этой истории то, что внедорожный Ланос получился успешным проектом: он едет, буксует и даже выбирается из западни с повернутыми колесами. И при всё этом не палит сцепление.

Внедорожный Ланос

Внедорожный Ланос

Скриншот видео

В ближайшее время машину ещё немного доработают – в частности, заварят трещины в днище, которые образовались из-за ржавчины, и установят защиту.

Как уже рассказывал OBOZREVATEL, ранее блогер назвал плюсы народной ЗАЗ Славута и рассказал, почему она лучше иномарки.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Автоновости Украины
Теги
Daewoo Lanos видео авто б/у автомобиль
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