Land Rover выпустит эксклюзивную серию Defender Works V8 Trophy

Подразделение Land Rover Classic выпустит лимитированную серию внедорожников Defender Works V8 Trophy для эксклюзивных соревнований в британском замке Истнор в 2021 году.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Автомобили Trophy разработаны на основе модернизированной спецификации Defender Works V8 2012-2016 годов и дополнительно усовершенствованы для сложных условий бездорожья.

Специальное оборудование внедорожников – это 5-литровый 8-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью 405 л.с. с крутящим моментом 515 Нм, 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия ZF и полноценная усиленная подвеска. Добавлены пакеты систем помощи при вождении и торможении.

25 экземпляров Defender Works V8 Trophy в 90 и 110 кузове оформлены в эксклюзивном цвете Eastnor Yellow и оснащены стальными 16-дюймовыми дисками. На колесные арки, капот и задние двери нанесено контрастное лакокрасочное покрытие Narvik Black. Дополнительные акценты дизайна – главные светодиодные фары, передняя решетка радиатора Heritage, уникальная эмблема Land Rover Trophy и персонализированная графика об участии в соревновании в замке Истнор.

Defender Works V8 Trophy разработан для самых суровых вызовов на выносливость. Дополнительный внедорожный комплект включает переднюю лебедку, экспедиционный защитный каркас с несколькими точками крепления, багажник на крыше, защитное покрытие дна, защитную дугу переднего бампера, поднятый воздухозаборник, светодиодные поворотные фары и шины для движения по бездорожью и в частности болотам.

Интерьер выделяется отделкой кожи Windsor черного цвета, спортивными сидениями Recaro, контрастным желтым швом и уникальным циферблатом Land Rover Trophy от Elliot Brown. Подразделение Land Rover Classic установило собственную информационно-развлекательную систему Classic Infotainment System, с интегрированной системой навигации и возможностью подсоединения мобильных устройств.

В этом году владельцев Defender Works V8 Trophy пригласят на эксклюзивное трехдневное приключение – соревнование в замке Истнор в Херефордшире. Здесь владельцы смогут испытать свои новые вездеходы.

Мероприятие Land Rover Trophy состоится при поддержке Defender и партнеров бренда – Elliot Brown, Fat Face и Musto. Именно они создали дополнительные аксессуары специально для владельцев Defender Works V8 Trophy. Частью приключения станет и индивидуальное обучение от экспертов.

По случаю выпуска Defender Works V8 Trophy Land Rover представил фильм, где главными героями являются знакомые миру лица. Например, гонщица и каскадерка, амбасадор Land Rover — Джессика Хоукинс. А также Боб Ивс, участник Camel Trophy и победитель 1989 года.

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