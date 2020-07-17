Land Rover расширяет линейку гибридов и спецверсий

Компания Land Rover подготовила для поклонников марки Range Rover целый ряд новинок.

В частности, в линейке Range Rover Sport появились новые модификации и 6-цилиндровые дизельные двигатели с технологией Mild Hybrid. семейство Range Rover Sport пополнили эксклюзивными версиями HSE Silver, HSE Dynamic Black и SVR Carbon Edition.

2021 Range Rover Sport. Фото: landrover.com

Версия HST получила очередную мощную модификацию с новым дизельным двигателем D350. Современный 6-цилиндровый дизельный двигатель впервые оснащен 48-вольтной мягкой гибридной технологией Mild Hybrid. Он заменит в моторной гамме обычные дизельные двигатели V6 и V8. Покупателям будет предложено на выбор три варианта мощности – D250 (249 л.с.), D300 (300 л.с.) и D350 (350 л.с.).

Новый 6-цилиндровый дизельный двигатель семейства Ingenium Фото: landrover.com

Флагманский Range Rover получил новую версию Westminster Edition с эксклюзивной отделкой интерьера, доводчиками дверей, панорамной крышей с люком и 21- или 22-дюймовыми легксплавными дисками.

2021 Range Rover Westminster Edition. Фото: landrover.com

Кроме того, расширен список базовых и дополнительных опций, который включает поддержку смартфонов с помощью Apple CarPlay и Android Auto, возможность подключения по 4G Wi-Fi до восьми устройств, а также разнообразные электронные помощники водителя.

2021 Range Rover Sport. Фото: landrover.com

Интересной новинкой стала система фильтрации и ионизации воздуха PM2.5 от Nanoe. Нажав виртуальную кнопку Purify (англ. очистка) на экране мультимедиа, система автоматически перейдет в режим внутренней рециркуляции воздуха и очистит его от вредных частиц размером до 2,5 микрон.

Самые требовательные клиенты оценят еще одну версию Range Rover Sport – SVR Carbon Edition. Автомобиль оснащен 5-литровым V8 мощностью 575 л.с.

2021 Range Rover Sport SVR Carbon Edition. Фото: landrover.com

От своих собратьев по семейству спортивный кроссовер отличается карбоновыми декоративными вставками на капоте, бамперах и дверных порогах. В салоне также активно используются элементы декора из углепластика. Завершают образ 22-дюймовые легкосплавные диски черного цвета.

2021 Range Rover Sport SVR Carbon Edition. Фото: landrover.com

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