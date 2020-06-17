Land Rover по дешевке: Great Wall создал крутой внедорожник

Новый китайский внедорожник Haval B06 от Great Wall полностью рассекречен на живых фото. Хотя производитель еще не проводил официальную премьеру. Автором модели стал бывший дизайнер Land Rover.

Именно поэтому китайский автомобиль внешне напоминает классические SUV как Land Rover Defender или ранние версии Discovery. В компании намеренно сделали дизайн брутальным и "крепким".

Крутой дизайн позволит новинке Great Wall выделиться на дороге

В модельном ряду новинка сменит Haval H5, который ранее назывался Great Wall Hover. Автомобиль в свою очередь являлся модифицированной копией внедорожника Isuzu Axiom.

Главные особенности дизайна нового Haval B06 – крупная передняя решетка, круглые фары и обилие темного неокрашенного пластика в отделке кузова. Задние фонари визуально можно назвать наиболее современным элементом внешности – они получили необычную Г-образную форму.

Внешне новый китайский внедорожник напоминает классические модели

Дизайн нового Haval B06 раскрыли в деталях

Салон модели Haval B06 кажется простым, но технологичным. За стильным рулевым колесом с большим количеством кнопок виден цифровой щиток приборов, над ним в виде козырька выполнен блок с техническими индикаторами, а на передней панели установлен крупный монитор информационно-развлекательной системы.

Внутри китайская новинка выглядит стильно

Рулевое колесо выглядит современно и предлагает расширенный функционал

В салоне Haval B06 много ярких акцентов

По предварительным данным, под капотом окажется бензиновый турбированный двигатель объемом 1,5 л мощностью 169 л.с. Возможно, появятся и другие агрегаты. Новинку предложат с полным приводом. Производство модели начнется к концу 2020 года.

В дизайне новинки есть намеки на старый Land Rover Defender

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