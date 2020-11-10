Land Rover обновил семейство Discovery

Внедорожник Land Rover Discovery подвергся плановой модернизации и обновлению.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка получила минимальные изменения во внешности, но обзавелась новой гаммой моторов.

2021 Land Rover Discovery media.landrover.com

Отличить обновленный Discovery от предшественника можно по иной решетке радиатора, слегка измененным бамперам и новой светодиодной головной оптике. На передних крыльях появились вентиляционные вставки, окрашенные в цвет кузова.

2021 Land Rover Discovery media.landrover.com

Опционный стайлинг-пакет R-Dynamic позволит придать модели более спортивный облик с помощью черных и темно-серых акцентов в экстерьере, а также контрастная строчке в отделке интерьера.

2021 Land Rover Discovery media.landrover.com

В салоне модели появились новое рулевое колесо, иной селектор КП, приборная панель с 11,4-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы Pivi Pro и площадка для беспроводной зарядки гаджетов. Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, может обновляться "по воздуху", а точка доступа 4G Wi-Fi позволяет подключать одновременно до 8 устройств.

2021 Land Rover Discovery media.landrover.com

2021 Land Rover Discovery media.landrover.com

12,3-дюймовая цифровая шкала приборов получила новый дизайн. Оперативная информация выводится на проекционный экран перед глазами водителя, а система ионизации воздуха имеет фильтр твердых частиц PM2,5.

2021 Land Rover Discovery media.landrover.com

Сиденья второго ряда получили улучшенную боковую поддержку и более длинные подушки. Для задних пассажиров предусмотрели держатели для планшетов, встроенные в спинки передних кресел, и USB-разъемы.

2021 Land Rover Discovery media.landrover.com

2021 Land Rover Discovery media.landrover.com

Но главные изменения скрываются под капотом. Отныне Discovery комплектуется исключительно рядными двигателями семейства Ingenium. Из старой гаммы осталась только бензиновая 300-сильная "турбочетверка". Дизельный шестицилиндровый 3-литровый двигатель доступен в двух вариантах мощности – 249 л.с. (570 Нм) и 300 л.с. (650 Нм). На вершине линейки – бензиновая 3-литровая "шестерка", выдающая 360 сил и 500 Нм момента. Для экономии топлива и снижения вредных выбросов 3-литровые моторы получат гибридную составляющую MHEV на 48В.

2021 Land Rover Discovery media.landrover.com

В паре с ними будет работать 8-ступенчатая автоматическая коробка передач и новая система полного привода Intelligent All-Wheel Drive. В списке опций – пневматическая подвеска, улучшенная система Terrain Response 2, которая автоматически подстраивается под условия движения, и новый режим Wade Mode, позволяющий преодолевать глубокие водные преграды.

Обновленный Land Rover Discovery уже доступен для заказа в Великобритании, а его стоимость стартует с отметки 53655 фунтов стерлингов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, у Land Rover появится бюджетный кроссовер.