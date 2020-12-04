Land Rover Defender стал 'Автомобилем года'

Land Rover Defender получил сразу две награды премии Top Gear Awards – "Автомобиль Года" и "Неудержимая сила".

Об этом сообщат пресс-служба производителя. "Land Rover правильно сделал, что не спешил и создал чудесный автомобиль, – прокомментировал итоги конкурса Джек Рикс, редактор Top Gear. – Это наиболее практичный и выносливый внедорожник, который мы когда-либо тестировали, и в то же время, – изысканный семейный автомобиль для города с качественным оснащением".

Чтобы отметить победу в конкурсе, Land Rover вместе с журналом Top Gear провели еще один необычный тест, чтобы доказать – новый Defender достоин титула "Безудержная сила". С помощью крана три стандартных Defender 110 были подвешены друг за другом за буксировочные кольца. Автомобили выдержали нагрузку и доказали прочность алюминиевой платформы D7x.

С момента своей презентации осенью прошлого года, новый Defender получил более 30 премий, в числе которых престижные награды от Top Gear, Motor Trend, Autocar и Parker's.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в США журнал Motor Trend назвал "Грузовиком 2021 года" пикап Ram, а Land Rover готовит бюджетный кроссовер