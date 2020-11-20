Lamborghini вывел на дороги гоночный болид за 250 тысяч евро

Сергей Иванов
Сергей Иванов
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Lamborghini вывел на дороги гоночный болид за 250 тысяч евро

Компания Lamborghini представила специальную версию суперкара Huracan – STO (Super Trofeo Omologato).

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Huracan STO – это омологированная для дорог общего пользования версию гоночного болида Huracan Super Trofeo EVO, который используется в монокубковом кольцевом чемпионате.

Lamborghini Huracan STO
Lamborghini Huracan STO

Вторая гоночная модель, которая также поделилась с STO конструктивными элементами — Huracan GT3 EVO – трехкратный победитель 24-часовой гонки в Дайтоне и двукратный призер 12 часового марафона в Себринге.

Lamborghini Huracan STO
Lamborghini Huracan STO

В движение автомобиль приводит атмосферный V10, который развивает мощность 640 л.с. и обладает крутящим моментом в 565 Нм. Вся эта мощь отправляется к задним ведущим колесам. На спринт 0-100 км/ч автомобилю требуется всего 3 секунды, а максимальная скорость достигает 310 км/ч.

Lamborghini Huracan STO

Huracan STO получил расширенную колею, более жесткие сайлентблоки, усиленные стабилизаторы и активную магнитореологическую подвеску MagneRide 2.0. Двигатель получил тонкие гоночные настройки с практически мгновенным откликом на нажатие педали "газа". Также улучшено быстродействие 7-ступенчатой роботизированной коробки передач LDF с двумя сцеплениями.

Lamborghini Huracan STO

Новинка получила собственный кузовной обвес, созданный дизайнерами фирменного центра стиля компании и гоночного подразделения Squadra Corse. Так, передняя часть болида выполнена в виде единого конструктивного элемента, получившего название cofango – от итальянских слов cofano (крышка) и parafango (крыло). Бампер, крылья и капот представляют собой одну деталь, которую легко поднять, чтобы получить удобный доступ к передней подвеске.

Lamborghini Huracan STO

Каждый кузовной элемент этого автомобиля тщательно проработан с точки зрения функциональности и аэродинамической нагрузки. В состав уже упомянутого cofango входят также передние воздухозаборники, передний сплиттер и лувры. Новые воздуховоды в капоте увеличивают приток воздуха через центральный радиатор и помогают увеличить прижимную силу. А сплиттер направляет воздушные потоки через новый тоннель в днище к заднему диффузору.

Lamborghini Huracan STO

Задние крылья, унаследованные от гоночного Super Trofeo EVO, также обеспечивают повышают аэродинамическую эффективность и увеличивают прижимную силу. Регулируемое заднее антикрыло позволяет менять баланс прижимной силы в пределах 13%. А лувры в крылях охлаждают гоночные карбоно-керамические тормоза.

Lamborghini Huracan STO

Lamborghini Huracan STO отправится к первым клиентам весной следующего года. Стоимость в Европе стартует с отметки 249412 евро без учета налогов и сборов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Lamborghini показала "гламурные" версии суперкара Huracan.